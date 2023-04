"La police israélienne est prête pour toute attaque terroriste" (porte-parole)

"Durant le mois du Ramadan, la police du district de Jérusalem a empêché huit attaques"

"La police est préparée longtemps à l'avance, nous sommes déployés avec plus de 2000 policiers à Jérusalem, et nous en allons en avoir aussi dans l'ensemble du pays", a déclaré jeudi soir Dean Elsdunne, porte-parole international de la police israélienne dans le Prime sur i24NEWS, alors que la fête du Ramadan touche à sa fin.

"Comme on l'a vu récemment, il y a une tendance aux appels à la violence chez les jeunes victimes de lavage de cerveau sur les sites sacrés. La police est concentrée non pas sur les violences en tant que telles mais aussi sur ses origines", a-t-il affirmé. "Des organisations terroristes spécifiques ciblent des jeunes sensibles et naïfs en leur lavant le cerveau Nous sommes concentrés sur Facebook, Tiktok, Twitter et Instagram, tous ces réseaux dans lesquels ces organisations peuvent envoyer des vidéos qui appellent à la violence et manipulent ces jeunes", a ajouté le policier.

"La police israélienne est prête pour toute attaque terroriste. Il n'y a pas une seule personne qui puisse attaquer sans que le long bras de la police ne l'atteigne grâce à la coopération de tous les agents de sécurité", a-t-il mis en garde. Selon M. Elsdunne, l'origine de cette incitation à la haine qui se répand est l'éducation des jeunes Palestiniens.

"La police israélienne, la police des frontières et les agents de sécurité travaillent 24h/24, pas seulement pendant le Ramadan mais avant et après. Rien que durant le mois du Ramadan, la police du district de Jérusalem a empêché huit attaques", a-t-il noté.