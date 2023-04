Des centaines de personnes célèbreront Yom Haatsmaout dans l’implantation évacuée de Homesh

"Nous allons régulariser Homesh et retourner dans toutes les colonies du nord de la Samarie" (Yossi Dagan)

Des centaines d’Israéliens ont prévu de se retrouver pour fêter le jour de l’indépendance d’Israël (Yom Haatsmaout), dans l’implantation de Homesh, en Cisjordanie. Ces célébrations sont rendues possibles par l’abrogation de la loi de 2005 sur le désengagement, qui rendait illégale la présence israélienne dans les implantations évacuées de Cisjordanie et de la bande de Gaza, adoptée par la Knesset le mois dernier.

"Il n'y a pas d'endroit plus approprié pour célébrer le jour de l'indépendance que Homesh", a déclaré le chef du conseil de Samarie, Yossi Dagan, qui a vécu dans l'ancienne implantation voisine de Sa-Nur, également évacuée en 2005. "Après de nombreuses années d'efforts et de travail acharné, nous avons supprimé le déshonneur de la déportation dans le nord de la Samarie", a-t-il poursuivi, ajoutant que "nous allons régulariser Homesh et retourner dans toutes les colonies du nord de la Samarie".

Yonatan Sindel/Flash90 Yossi Dagan, chef du conseil régional de Samarie

"Nous nous préparons à accueillir des centaines de personnes qui viendront célébrer avec nous l'abrogation de cette terrible loi", s’est réjoui Shmouel Vandi, directeur de la yeshiva Homesh. "Tout le monde est invité à exiger que la yeshiva et les bâtiments de Homesh soient régularisés", a-t-il ajouté.

En 2005, Israël s'était retiré unilatéralement de toutes les implantations de Gaza et de quatre du nord de la Cisjordanie. L'abrogation de cette loi ne fait que lever l'interdiction faite aux citoyens israéliens d'entrer dans la région, sans permettre automatiquement le rétablissement des implantations évacuées. Le statut du secteur est le même que celui du reste de la zone C, ce qui signifie que toute nouvelle restriction ou tout nouveau permis de construire relèvera de Tsahal et du gouvernement.