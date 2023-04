Israël : décès du rabbin Ephraïm Mol, rescapé de la Shoah, à l'âge de 85 ans

Il devait réciter la bénédiction "El Malé Rachamim" le jour de Yom Hashoah mais a été pris d'un malaise et a dû être hospitalisé en urgence

Le rabbin Ephraïm Mol, rescapé de la Shoah, est décédé ce vendredi matin à l'âge de 85 ans, après avoir été choisi pour réciter la prière "El Malé Rachamim" (Dieu est plein de miséricorde") à la veille du jour du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme à Yad Vashem.

Il a fait un malaise quelques heures avant la cérémonie et a été hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Il a été remplacé en dernière minute par le chanteur Shuli Rand pour réciter la bénédiction. La cérémonie devait le mettre à l’honneur pour son travail de témoignage de la Shoah et du sort de sa famille.

"Ma femme Sarah et moi avons été attristés d'apprendre le décès du survivant de la Shoah Ephraïm Mol. Il y a quelques jours à peine, j'ai rencontré Éphraïm, qui a été choisi pour réciter la prière "El Malé Rachamim" à la veille du jour de la commémoration de la Shoah. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à son épouse Rachel et à ses enfants", a réagi le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Hier, j'ai rencontré comme chaque année, les survivants, allumant les flambeaux du souvenir et de l'héroïsme. Le rabbin était également présent à la réunion, il m'a approché après que tout le monde ait fini et était très excité. Mais malheureusement, juste après la réunion, il a subi un grave accident vasculaire cérébral. Nous prions tous pour sa sécurité", avait affirmé M. Netanyahou au lendemain de l'hospitalisation du rabbin.

Ephraïm (Freddy) Mol était né à Uccle, une banlieue de Bruxelles, en Belgique, le 9 mars 1938. Le 18 septembre 1942, ses parents, Bella et Reuven, ont été déportés à Auschwitz, dans le convoi numéro 34 du camp de concentration de Drancy près de Paris, et ont été assassinés. Le rabbin laisse derrière lui de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, selon le site Hassidout.