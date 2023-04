Israël/Yom HaZikaron : "Les Palestiniens doivent être autorisés à participer à la cérémonie conjointe" (procureure)

"Il n'est pas possible d'empêcher leur entrée, mais elle doit faire l'objet d'un contrôle sécuritaire"

La procureure générale Gali Baharav-Miara a déclaré vendredi matin que l'entrée en Israël de 171 résidents palestiniens de Cisjordanie (Judée-Samarie), invités à participer à la cérémonie israélo-palestinienne de la commémoration annuelle controversée lors de la Journée de la Mémoire d’Israël – Yom HaZikaron doit être approuvée, sous réserve d'un contrôle sécuritaire individuel.

Cette réponse intervient après que le ministre de la Défense Yoav Galant a annoncé la semaine dernière que les Palestiniens ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays à l'ombre des tensions sécuritaires. "La question de l'entrée de Palestiniens en Israël dans le but de participer à cette cérémonie a déjà été débattue à deux reprises par la Cour suprême ces dernières années", peut-on lire dans la réponse publiée ce matin. "Il a été déterminé qu'il n'est pas possible d'empêcher leur entrée, mais elle doit être autorisée sous réserve d'une inspection individuelle", a répondu la procureure générale.

AP Photo/Maya Alleruzzo, File Yoav Galant

Il est également écrit que pour s'écarter des arrêts, il faut un "réel changement de circonstances". "Pendant la période des fêtes, l'État d'Israël devrait permettre à des milliers de Palestiniens d'entrer en Israël à diverses fins. La position du Bureau du Coordonnateur des opérations gouvernementales était que la demande devait être accordée, compte tenu également de l'expérience passée et de la décision de la Cour suprême sur la question".

Galant avait également annoncé la fermeture prévue des points de passage avec la Cisjordanie et la Bande de Gaza à l’occasion des cérémonies de la semaine prochaine. Avant l'événement, le coordinateur des opérations gouvernementales dans les territoires doit approuver l'entrée de 170 Palestiniens : la moitié avec des permis et l'autre sans, une demande refusée par Galant.

"Le ministre de la Défense est effrayé par la menace de destitution et s'aligne complètement sur la folie fasciste et le silence. Il s'agit d'une tentative de renverser une décision de la Haute Cour de justice [...] La cérémonie est le moyen pour des centaines de familles endeuillées de se souvenir de leurs proches, et elle représente exactement l'autre avenir qui peut être construit ici, un avenir partagé et optimiste", a affirmé Combatants for Peace, qui organise l’événement avec l’ONG PCFF (Parents Circle – Families Forum), qui regroupe des familles endeuillées de part et d’autre du conflit.