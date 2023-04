"Cette année, il a été décidé de mettre l'impact de notre assiette au centre du débat public"

Des centaines d'Israéliens ont participé ce vendredi matin dans les rues de Tel-Aviv à la "Vegan Earth Day March", organisée par un collectif d'associations véganes et écologistes à l'occasion de la Journée internationale de la Terre.

Alona Sherf / Freedom For Animals

"Cette année, il a été décidé de mettre l'impact de notre assiette au centre du débat public. Nous dénonçons tout le temps les énergies polluantes, la voiture ou les avions, pourtant, les industries de la viande, du lait ou des œufs participent de façon aussi dramatique au réchauffement climatique", explique Yonatane Laïk à i24NEWS, représentant de l'organisation "Israël Climate Save", qui coordonne l'organisation de la marche cette année. A ses côtés, Freedom For Animals, Israel Climate Save, Animal Friendly, l'antenne israélienne de Parents pour le Climat (horim lemaan haaklim), Animals, Tsafone Hativoni, Forum Kessef Naki ou encore Free Radicals qui a réalisé une démonstration choc sur la place Habima.

"Justice, climat, véganisme", "La viande, les œufs, le lait tuent aussi la planète" ou "Envoyez dans les bateaux des légumes et non des animaux", ont scandé les manifestants tout au long du parcours, depuis l'avenue de Rothschild jusqu'à la place Habima. L'évènement s'est clôturé par une prestation artistique du groupe "Ha'hazite hamouzikalite" qui a chanté son dernier titre "dakhouf !", "urgence !", qui lance un appel à agir pour le climat !.

Alona Sherf / Freedom for Animals

"Nous sommes venus porter un message positif. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter sur l'impact terrible de l'industrie des animaux qui cause tant de désastres à différents niveaux : éthique, sanitaire, environnemental. Nous disons que la solution à tout cela, c'est de diminuer, voire d'arrêter la consommation de produits animaux. C'est comme ça que l'on sauvera la planète. La pollution liée à l'élevage dépasse celle de tous les transports réunis au niveau mondial", a déclaré Karine Dana, représentante de l'association Animal Friendly qui a co-organisé l'événement, à i24NEWS.

De nombreux jeunes étaient présents. Parmi eux, David Koach, du mouvement lycéen "bayadaim chelanou" : "Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés parce qu'il en va de notre avenir. Israël est le pays le plus végan au monde, et cette position ne fait que se renforcer ! De plus en plus de jeunes sont conscients de l'impact environnemental de leur assiette et décident de limiter leur consommation de produits animaux, voire même de devenir végétariens ou végans."

La députée Yasmine Sacks-Friedmann (Yesh Atid) était en tête de cortège. Ces dernières années, elle s'est démarquée à la Knesset par son action autour de la question animale. À la tribune, elle a déclaré que "l'industrie animale était l'une des plus polluantes et qu'elle pose de sérieuses questions en terme d'éthique, d'environnement, mais aussi de santé publique".

Alona Sherf / Freedom for Animals

Les activistes de l'association Freedom For Animals ont invité les passants à signer le Plant Based Treaty, un traité international qui appelle les États et les autorités locales à promouvoir l'alimentation végétale comme solution aux problèmes environnementaux. Plus de 21 villes à travers le monde, y compris Édimbourg, Los Angeles et Buenos Aires ont adopté ce traité.

Alona Sherf / Freedom for Animas

Dans le sillon de la Vegan Earth Day March, une cinquantaine d'autres marches se dérouleront jusqu'à samedi dans pas moins de 26 pays différents : en Angleterre, au Portugal, en Inde ou encore aux États-Unis, au Nigéria et en Australie. Cette année, c'est Tel-Aviv qui a donné le signal de départ d'une mobilisation mondiale pour la planète et les animaux.