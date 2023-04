Jour de la Terre : comment les startups israéliennes protègent-elles l'environnement ?

De nombreuses entreprises s’attachent à mettre en œuvre des technologies innovantes pour réduire la consommation d'énergie

Chaque année, le 22 avril marque le Jour de la Terre qui est célébré dans le monde entier avec une variété d'événements et d'activités visant à sensibiliser aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Israël est un acteur majeur sur la scène mondiale en matière d’innovations et de technologies en faveur de l’environnement.

Dans un monde où le besoin de stocker et de traiter des informations à l'aide de serveurs et de services cloud augmente à un rythme effréné, la surconsommation d’énergie n’est pas sans conséquences pour la planète.

Le prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle ChatGPT nécessite notamment une quantité d’énergie importante. La puissance de traitement requise pour exécuter le modèle et l'entraîner est en effet l'une des principales raisons de l'augmentation de la demande pour ces serveurs dans le monde.

Pour pallier ce problème, la startup israélienne Faddom a développé une solution pour cartographier les environnements informatiques hybrides de manière sûre, rapide et très simple. Grâce à leur technologie, les entreprises ayant des besoins informatiques conséquents reçoivent une cartographie précise de tous leurs serveurs qui est automatiquement mise à jour en temps réel.

"Cela permet de comprendre les connexions et les dépendances entre les différents serveurs, qu'ils soient dans le cloud ou en local, et entre les applications de l'entreprise. L'un des principaux usages de notre produit est d'optimiser les ressources de calcul et de réduire la consommation d'énergie et d'électricité inutile”, a déclaré l’un des responsables de Faddom.

A l’aide du calcul de l’énergie nécessaire à chaque serveur après examen de sa consommation moyenne sur une période de temps, Faddom simplifie un ajustement optimal des ressources énergétiques pour les systèmes informatiques. En d'autres termes, l'objectif est de maximiser les ressources existantes pour éviter la surconsommation.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises israéliennes s’attachent à mettre en œuvre des technologies innovantes qui visent à optimiser l'utilisation des ressources dans le domaine de l’agriculture afin de s'assurer que chaque légume ou fruit bénéficie des conditions idéales dont il a besoin pour se développer.

Chen Leopold/Flash 90 Panneaux solaires au sommet d'une étable à Kfar Vitkin (centre)

La volonté de bénéficier du rayonnement solaire comme source d'énergie respectueuse de l'environnement ainsi est au cœur de la mission de la startup Agri-Light qui améliore le rendement agricole et prévient la destruction des zones agricoles.

Dirigée par le Dr Elisha Rubin et Udi Weil, Agri-Light a développé des panneaux mobiles uniques dotés de capacités algorithmiques avancées et de capteurs intelligents capables de permettre l'utilisation des systèmes d’énergie solaire au sein de zones de culture agricole.

"Les panneaux solaires que nous avons mis au point répondent à un double besoin, à la fois en produisant de l'énergie solaire et en améliorant considérablement les conditions de croissance grâce à l'ombrage et à l'utilisation de mesures sophistiquées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque culture", explique le Dr Rubin. Le déplacement des panneaux solaires en fonction du rayonnement et leur ajustement au degré d’exposition au soleil favorisent en effet le rendement.

En combinant agriculture et énergies renouvelables, Agri-Light promeut des pratiques durables qui profitent à la fois aux agriculteurs et à l'environnement. "Cette approche augmente non seulement la productivité agricole, mais réduit également les émissions de carbone en produisant de l'énergie propre", a conclu le Dr Rubin.

Cette semaine, le président américain Joe Biden a notamment annoncé un milliard de dollars supplémentaires en fonds destinés au climat lors d'une rencontre virtuelle avec des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde.