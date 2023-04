Israël : 48% des citoyens pessimistes quant à l'avenir du pays

Seuls 20% pensent que la situation va s'améliorer

47% des Israéliens s'opposent à la participation des politiciens à la cérémonie du Jour du Souvenir (yom Hazikaron) qui se tiendra lundi, selon un sondage mené par l'Institut Kanter.

32% souhaitent leur participation et 21% ne savent pas. Parmi les électeurs de l'opposition, 61% sont opposés à la participation des politiciens aux cérémonies du Jour du Souvenir, et parmi les partisans de la coalition, seuls 29% y sont opposés.

Le Jour du Souvenir commémore les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme.

Hanna Papiachvilli/i24NEWS Manifestation à Tel-Aviv, Israël

A la question de savoir si la situation d'Israël sera meilleure ou pire dans les années à venir, 48% ont répondu que la situation sera pire. Seuls 20% pensent que la situation s'améliorera. 19 % déclarent qu'il n'y aura pas de changement et 13 % ont répondu qu'ils ne savaient pas. 553 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus ont participé à l'enquête avec une marge d'erreur de 4,2%.

Depuis plus de trois mois, les Israéliens sont divisés sur la question de la réforme judiciaire controversée qui a donné lieu à des manifestations de grande ampleur à travers tout le pays, contraignant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à geler le projet jusqu'en juillet.