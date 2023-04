Le tramway de Tel-Aviv opérationnel fin mai

Deux lignes sont encore en construction

Après de longs mois d'attentes et plusieurs reports la ligne rouge du tramway de Tel-Aviv entrera en service à la fin du mois de mai.

Elle partira de la gare routière centrale de Petah Tikva, passera par l'hôpital Beilinson et la rue Jabotinsky à Bnei Brak et Ramat Gan jusqu'à la gare centrale de Tel Aviv (Savidor), puis par le centre Azrieli et la rue Begin vers l'ouest, sous le parc ferroviaire de Tel Aviv, en direction du sud, le long du boulevard de Jérusalem à Jaffa, avec pour terminus le sud de Bat Yam.

La ligne rouge parcourt 24 kilomètres, dont 12 kilomètres en souterrain. Elle comprend 34 stations et 234 000 passagers devraient l'utiliser chaque jour.

Moshe Shai/FLASH90 Illustration - Construction du nouveau tramway de Tel Aviv

Deux autres lignes sont en construction. La ligne violette partira de la partie orientale de la zone métropolitaine de Tel Aviv (Yehud-Monoson, Or Yehuda et Givat Shmuel) via Ramat Gan et Givatayim jusqu'au centre de Tel Aviv, avec 46 stations sur 27 kilomètres, entièrement au-dessus du sol. La ligne doit ouvrir en 2027.

La ligne verte, qui reliera Holon et Rishon LeZion au sud d'Herzliya via Tel Aviv sera opérationnelle en 2028. La ligne de 39 kilomètres comptera 62 stations et comprendra une section souterraine de 4,5 kilomètres à Tel-Aviv.

Le métro de Tel-Aviv ouvrira quant à lui progressivement à partir de 2034.