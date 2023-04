Israël confisque des dizaines de comptes de cryptomonnaies liés au Hamas

Un demi-million de shekels ont été saisis sur les comptes numériques

La Commission nationale israélienne de lutte contre le terrorisme économique a découvert des centaines de portefeuilles et des dizaines de comptes numériques, qui ont été échangés avec des agents de change précédemment déclarés organisations terroristes par Israël. Ces entités ont été épinglées par les autorités israéliennes en raison de leur implication dans le blanchiment d'argent et le transfert de devises vers l'organisation terroriste Hamas.

L'opération a inclus la saisie de plus de 80 comptes numériques et des centaines de portefeuilles numériques maintenant des contacts avec des sociétés d'échange fournissant des services au Hamas dans la bande de Gaza . À savoir, la United Exchange Company, le bureau de change de Dubaï à Gaza et Al-Weraq Exchange Company.

La loi qui vient d'entrer en vigueur permet la confiscation de l'argent des personnes traitant avec des agents de change qui ont été déclarés organisations terroristes. Un demi-million de shekels (135 500 $) ont été saisis sur les comptes numériques, dès la promulgation de la nouvelle loi par le ministre de la Défense Yoav Gallant. La société d'échange de crypto-monnaie Binance, qui gère ces portefeuilles et comptes, transférera l'argent dans les coffres de l'État.