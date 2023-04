La condamnation du Hamas par Mansour Abbas sur la chaine arabe d'i24NEWS vendredi soir (dimanche soir sur la chaine française) a fait sensation

Le chef du parti arabe Ra'am, Mansour Abbas, a fait preuve d'un courage extraordinaire "en appelant le groupe terroriste palestinien Hamas à ne pas se mêler des affaires des Arabes israéliens", a déclaré Michael Kleiner, un ancien député du Likoud, à i24NEWS samedi soir.

"La simple idée d'inciter les citoyens arabes palestiniens à l'intérieur d'Israël à des actes de violence de toutes sortes entraîne une nouvelle catastrophe", a déclaré M. Abbas à la chaîne arabe d'i24NEWS. "Nous devons empêcher la communauté arabe d'aller dans cette direction. Cela servira l'extrémisme et les extrémistes et portera atteinte à notre position en tant que citoyens arabes ici, détenteurs de droits, et en tant qu'enfants du peuple palestinien".

Olivier Fitoussi/Flash90 Le président du parti Raam, Mansour Abbas, fait une déclaration à la presse à la Knesset, à Jérusalem, le 11 mai 2022

Kleiner a déclaré à i24NEWS que "les récentes déclarations du chef de la Liste arabe unie, le Dr Mansour Abbas, contre la tentative du Hamas et des factions palestiniennes de forcer les Arabes à entrer en Israël pour mener des opérations armées contre Israël sont des déclarations très importantes qui incarnent le courage de l'homme".

Il a comparé favorablement le député arabe à Anouar el-Sadate, le président égyptien qui, en 1978, est devenu le premier dirigeant d'un pays arabe à signer un accord de paix avec Israël : "Mansour Abbas est plus courageux qu'Anouar el-Sadate". La récente vague d'attentats terroristes palestiniens en Israël et les affrontements en Cisjordanie ont, d'une certaine manière, débordé sur certaines parties de la communauté arabe israélienne.