Lors des championnats du monde d'échecs scolaires, les joueurs tunisiens qui ont boycotté leurs homologues israéliens ont fini par être exclus de la compétition

Les joueurs d'échecs israéliens ont été boycottés à douze reprises par leurs concurrents tunisiens lors des championnats du monde d'échecs scolaires organisés par la Fédération internationale des échecs (FIDE), et qui se sont déroulés du 13 au 23 avril à Rhodes, en Grèce.

L'un des joueurs d'échecs boycottés était Noam Sasson, neuf ans, qui a remporté le championnat d'échecs européen l'année dernière.

"Je suis venu au championnat avec mon père et mon entraîneur et je voulais vraiment participer à toutes les parties du championnat et représenter Israël avec fierté", a-t-il déclaré. "J'ai rencontré ici des participants du monde entier et je préfère toujours jouer sur l'échiquier plutôt que de rester sur la touche. J'espère que le garçon qui m'a boycotté ne me déteste pas, et qu'à l'avenir nous pourrons jouer ensemble", a-t-il ajouté.

Après plusieurs emails envoyés aux organisateurs par les parents des joueurs, les trois participants tunisiens qui ont boycotté les joueurs israéliens ont fini par être exclus de la compétition. Yevgeny Levitan, qui accompagnait sa fille Yael, a sollicité les organisateurs à plusieurs reprises au sujet des boycotts, affirmant que ces derniers sont contraires à l'esprit du jeu.

Lior Aizenberg, directeur du club "Chess4All", a salué l'expulsion des participants tunisiens et fait part de son espoir qu'elle dissuadera les participants des pays arabes de boycotter les joueurs israéliens.

En décembre dernier, le joueur d'échecs iranien Amin Tabatabaei avait refusé d'affronter un joueur israélien lors du championnat international d'échecs Sunway qui s'est tenu à Barcelone. "J'ai refusé cette compétition pour défendre le peuple palestinien. Je ne reconnais pas un endroit appelé Israël", avait-il affirmé.