Yom Haatsmaout : Benjamin Netanyahou annule sa participation à un événement organisé à Tel-Aviv

La JFNA organise une assemblée générale à Tel Aviv en l'honneur du 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annulé sa participation à une grand événement organisé dimanche soir en l'honneur du 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël, probablement en raison des grandes manifestations prévues à l'intérieur et à l'extérieur du centre de congrès Expo Tel Aviv à Jérusalem.

"Le Premier ministre Benjamin Netanyahou nous a informés qu'il n'était pas en mesure de participer à l'événement de ce soir, parrainé par les Fédérations juives d'Amérique du Nord (JFNA), l'Agence juive pour Israël, le Keren Hayessod et l'Organisation sioniste mondiale, qui célèbre les 75 dernières années d'investissement et de soutien de nos communautés dans la croissance et le développement de l'État d'Israël", ont indiqué les organisateurs de l'événement dans une lettre adressée aux participants.

"Nous remercions le Premier ministre Netanyahou pour son message d'amitié entre nos communautés et pour sa reconnaissance du rôle important joué par les Juifs d'Amérique du Nord dans la construction et le développement de l'État d'Israël. Nous sommes impatients d'entendre le président Isaac Herzog ce soir et lui souhaitons bonne chance pour parvenir à un accord de compromis sur la réforme judiciaire qui sera acceptable pour la grande majorité des Israéliens et qui renforcera les institutions démocratiques d'Israël", peut-on lire dans le message adressé aux participants.

Eliyahu Hershkowitz/POOL

Des milliers de manifestants avaient prévu de se rassembler devant le centre de conférence et de protester contre M. Netanyahou en raison de la réforme judiciaire bien que la législation soit suspendue et que des négociations soient actuellement en cours à la résidence du président Isaac Herzog.

"J'espère que les manifestants comprendront l'aide que nous apportons à l'État d'Israël depuis 100 ans, avant même la création de cet État. J'espère qu'ils en tiendront compte dans leur comportement", a déclaré le président de la JNFA Eric Fingerhut.