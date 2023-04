Israël : naissance rare d'un chiot vert

Seuls quelques cas isolés de labradors nés avec un pelage vert ont été recensés dans le monde

De manière surprenante et tout à fait inhabituelle, un chiot de couleur verdâtre est né à Ganei Tikva en Israël. Il s'agit en réalité d'un phénomène extrêmement rare.

Jusqu'à présent, seuls quelques cas isolés de labradors nés avec un pelage vert ont été recensés dans le monde. Entre autres, en 2017, le Daily Mail faisait état d'une chienne nommée Millie de Grande-Bretagne qui avait donné naissance à cinq chiots, dont un vert. En 2020, l'agence de presse Reuters a rapporté la naissance d'un chiot de couleur verdâtre en Sardaigne, en Italie.

En Israël, c'est la chienne Labrador Steffi, de la journaliste Ifat Manhardt‎, qui a donné naissance à quatre chiots, dont un vert à sa grande surprise : "J'étais seule à la maison et j'ai réalisé que je devais aider mon chien à donner naissance à ses chiots. J'ai caressé Steffi pour la calmer, puis d'une main j'ai tenu la tête du chiot et quand il est sorti, il était tout vert. Il était aussi plus grand que les autres, nous l'avons donc appelé Bruce - le géant vert", raconte Ifat Manhardt‎.