Des négociations politiques sont en cours pour trouver un compromis et une alternative pour les habitants

Le gouvernement israélien va demander dimanche à la Cour suprême de supprimer sa requête visant à évacuer le village illégal de Khan al-Ahmar en Cisjordanie, affirmant que des négociations sont en cours pour trouver un compromis et une alternative pour les habitants. L'État soutient que l'évacuation de l'avant-poste peut entraîner des conséquences politiques, internationales et sécuritaires, dans une période de tensions régionales.

L'ordre du tribunal d'évacuer le village a été repoussé à plusieurs reprises depuis quatre ans, en grande partie en raison de l'intérêt considérable manifesté par les militants des droits de l'homme, les groupes pro-palestiniens et l'Union européenne.

Il y a environ deux mois et demi, et après des demandes de report supplémentaires, les juges ont décidé de faire avancer les audiences sur la requête et de fixer une audience pour le mois de mai. Les juges ont également déterminé que si aucune réponse n'est donnée d'ici la fin du mois, ils accepteront la requête demandant l'évacuation des lieux.

AP Photo/Oded Balilty

La Cour suprême a exprimé son mécontentement à plusieurs reprises. En rejetant la demande du gouvernement de reporter l'évacuation en février, le juge Noam Solberg a accusé le gouvernement d'avoir traîné les pieds et de s'être contredit en affirmant qu'il s'était engagé à évacuer le village bédouin, mais en omettant à plusieurs reprises de le faire.

M. Solberg a écrit que le comportement de l'État démontre apparemment que "la situation existante est confortable pour lui" : "une fois tous les quelques mois, il dépose une demande d'extension, à laquelle le requérant s'oppose et à laquelle le tribunal accède en serrant les dents, et le monde continue comme si de rien n'était, en décidant de ne pas décider".

Le président du parti Israel Beitenou, Avigdor Lieberman, a critiqué l'initiative du gouvernement sur Twitter. "Netanyahou n'a jamais eu de problème pour transférer Hébron à Arafat et expulser les Juifs du Goush Katif, mais lorsqu'il s'agit des Palestiniens, tout devient soudain 'très sensible.' Par conséquent, sur la question de Khan al-Ahmar, même si la Cour suprême a autorisé l'expulsion de l'avant-poste palestinien illégal, Netanyahou fait une fois de plus preuve de 'sensibilité' et cherche un moyen de légitimer la prise de contrôle palestinienne de la terre du pays", a-t-il affirmé.

Tomer Neuberg/Flash90

Les propos de M. Lieberman font écho à ceux du député Ze'ev Elkin, du parti de l'Unité nationale, qui a tweeté : "Quelle mauvaise excuse pour un autre report dans cette saga sans fin. Dès 2018, Netanyahou a utilisé l'excuse de l'évacuation consensuelle et a promis, lorsqu'il a cherché à reporter l'évacuation, qu'elle aurait lieu dans quelques semaines. Depuis, cela fait presque cinq ans".

Khan al-Ahmar, un village situé entre le village de Ma'ale dumim et de Mishor Adumim et où vivent des Bédouins de la tribu Jahalin, se dresse comme une épine dans le pied des derniers gouvernements.