39,8% des druzes poursuivent leurs études en licence

Le Bureau central des statistiques a publié ce dimanche des données sur la communauté druze, à l'occasion de la fête religieuse Ziyarat al-Nabi Shu'ayb qui aura lieu à partir de mardi et qui s'achèvera vendredi prochain.

Les données montrent qu'à la fin de 2022, la population druze en Israël comptait 150 000 personnes, soit un chiffre dix fois plus élevé depuis la création de l'Etat. Les Druzes vivent dans deux districts principaux : le district Nord (environ 81 % de la population druze) et le district de Haïfa (environ 19 %). 98 % des Druzes en Israël vivent dans 19 villages, dont 17 dans le district Nord et deux localités (Daliat el Karmel et Isfiya) se trouvent dans le district de Haïfa. Les trois localités comptant le plus grand nombre de Druzes en 2021 étaient : Dalit al-Karmel, Yarka et Magar.

JALAA MAREY (AFP/Archives)

Au cours de la dernière décennie, le taux de croissance de la population druze a progressivement diminué. En 2010, le taux de croissance était de 1,7% en 2015, d'1,4% en 2020, et de 1,2% en 2021. Ce taux est inférieur à celui de la population musulmane (2,3 %) et à celui de la population juive (1,6 %), mais supérieur au taux de croissance de la population arabo-chrétienne (0,8 %).

Parmi tous les étudiants druzes préparant une licence, les sciences sociales (29,8 %) étaient le domaine d'études le plus courant, suivies des sciences humaines (24,6 %, dont plus de la moitié dans l'enseignement) ainsi que l'ingénierie et de l'architecture (20,9 %). L'âge médian des étudiants druzes qui ont étudié pour une licence était de 23 ans, qui est supérieur à l'âge moyen de tous les étudiants arabes de premier cycle (22,1) et inférieur à l'âge de tous les étudiants (24,6).