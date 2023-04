La femme du rabbin Dee, Leah, et ses filles Maya et Rina, ont été tuées au début du mois par des terroristes palestiniens

Un rabbin israélo-britannique ayant perdu sa femme et deux de ses filles dans un attentat terroriste au début du mois, récitera mardi la prière "Yizkor" (souviens toi) lors d'une cérémonie nationale marquant le passage du Yom Hazikaron (journée qui rend hommage aux soldats tombés au combat et aux victimes civiles du terrorisme) à la fête de l'Indépendance.

Le rabbin Leo Dee est le mari et le père des trois citoyennes israélo-britanniques assassinées par balles lors d'un attentat terroriste dans la vallée du Jourdain le 7 avril, alors qu'elles circulaient en voiture. Ses deux filles, Maya et Rina, sont mortes sur le coup tandis que sa femme Leah est décédée de ses blessures trois jours plus tard.

Leo Dee, orateur réputé, a déclaré lors des funérailles de ses filles que "le chemin de la rédemption était lent". Avec la disparition de Maya et Rina, notre monde a fait deux pas en arrière. Vous nous avez inspirés, vous nous avez aimés, et en retour, nous vous aimerons pour toujours", avait-il affirmé.

Noam Revkin Fenton/Flash90

La journée du Souvenir débutera lundi soir, lorsqu'une sirène d'une minute retentira dans tout le pays. Mardi matin, une deuxième sirène de deux minutes retentira lors des cérémonies commémoratives nationales dans les 52 cimetières militaires d'Israël.

Plus tard dans la soirée, la cérémonie centrale d'allumage des flambeaux se tiendra au cimetière national du Mont Herzl à Jérusalem, marquant le passage du pays du deuil à la joie, avec la célébration des 75 ans d'indépendance de l'Etat hébreu.