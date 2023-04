Yom Hazikaron : "Réciter la prière mardi soir sur le mont Herzl est un grand honneur" (rabbin Leo Dee)

"Ma femme aimait passionnément Israël"

"Je réciterai la prière sur le mont Herzl mardi soir dans le cadre de la cérémonie qui fait la transition entre la Journée du Souvenir et le jour de l'Indépendance. C'est important pour moi et c'est un grand honneur", a déclaré le rabbin Leo Dee, qui a perdu sa femme et deux de ses filles dans un attentat terroriste au début du mois dans la vallée du Jourdain lors d'un entretien accordé au Prime sur i24NEWS.

"J'ai le sentiment que dans de telles circonstances, c'est un message très fort adressé au pays. Cela montre que le pays soutient les victimes du terrorisme et je ressens de l'amour non seulement des gens en Israël, mais de la part de Juifs à travers le monde", a-t-il affirmé.

"L'avenir du peuple juif est en Israël"

Après la tragédie du décès de ses deux filles et de sa femme, Leo Dee n'a exprimé aucun regret d'être venu vivre en Israël et a appelé à l'unité du peuple. "J'étais venu en Israël il y a 19 ans avec mon épouse Lucy (Leah) - et ensuite nous étions retournés en Angleterre. Et c'est mon épouse qui nous a poussés à y retourner. Ma femme aimait passionnément Israël", a-t-il confié à i24NEWS. "Nous voulions éduquer nos enfants ici, et c'est toujours en Israël que je vois un avenir pour la jeunesse juive", a poursuivi M. Dee.

Courtesy of the family Leah dee et ses deux filles Maya et Rina, victimes d'un attentat vendredi

"Malheureusement il y a toujours un risque où que vous viviez. Si ce n'est pas un attentat en Israël, ça peut être par un accident de voiture à Londres. La probabilité d'être attaqué par des terroristes de cette manière est assez marginale", a-t-il affirmé en mettant en exergue l'espérance de vie en Israël qui est plus élevée qu'en France, qu'aux Etats-Unis ou encore au Royaume-Uni. "Même avec ce risque de terrorisme, les avantages de vivre ici supplantent les inconvénients", a-t-il ajouté.

Gershon Elinson/Flash90

Parmi les messages de condoléances, le rabbin Lee a été particulièrement touché par celui du grand rabbin d'Israël David Lau. La semaine dernière, il avait déclaré sur Channel 12 qu’il n’éprouvait "aucune haine" envers les personnes qui avaient abattu sa famille. "Rien ne ramènera nos bien-aimées Lucy, Maya et Rina [...] Je me concentre sur l’avenir, pour nous et pour le peuple israélien", a-t-il témoigné.