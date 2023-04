Isaac Herzog appelle à un "dialogue juif mondial" alors que les liens avec la diaspora se détériorent

"Il n'y a pas de plus grande menace existentielle pour notre peuple que celle qui vient de l'intérieur : notre propre polarisation"

Le président israélien Isaac Herzog a appelé dimanche soir à un "dialogue juif mondial" lors d'un discours prononcé devant les principales organisations sionistes du monde entier.

"Il n'y a pas de plus grande menace existentielle pour notre peuple que celle qui vient de l'intérieur : notre propre polarisation et notre aliénation mutuelle", a-t-il déclaré lors de son discours devant l'Agence juive pour Israël, l'Organisation sioniste mondiale, les Fédérations juives d'Amérique du Nord et le Keren Hayessod.

"Le fait est que les communautés juives s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Le fossé qui nous sépare s'élargit. Sur certaines des questions les plus essentielles, nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord. Mais, plus préoccupant encore, nous sommes souvent incapables de discuter", a affirmé M. Herzog.

Les propos du chef d'Etat interviennent à un moment où les liens entre les Juifs vivant en Israël, y compris le gouvernement israélien, et les Juifs vivant à l'étranger continuent de se détériorer. "Israël a toujours été le fil conducteur qui a uni notre peuple à travers les changements turbulents du siècle dernier", a fait remarquer le président.

Kobi Gideon/GPO e président Isaac Herzog accueille des délégations du Likoud, de Yesh Atid et de l'Unité nationale pour des négociations sur la réforme du système judiciaire dans sa résidence à Jérusalem, le 28 mars 2023.

L'avertissement de M. Herzog intervient également dans le contexte d'un débat politique acharné en Israël entre les partisans de la réforme judiciaire proposée par le gouvernement et les millions d'Israéliens qui ont manifesté dans tout le pays au cours des derniers mois. L'aggravation de la crise politique en Israël a amené le président à mettre publiquement en garde contre le risque de violence politique et la menace d'une guerre civile en Israël.

Le président israélien a profité de son discours de dimanche soir pour annoncer une initiative conjointe entre son bureau et l'Organisation sioniste mondiale, intitulée "Kol Ha'am - la voix du peuple" : L'initiative du président pour un dialogue juif mondial".

Selon M. Herzog, cette initiative représentera un "conseil mondial pour le dialogue juif", le premier du genre, qui permettra d'organiser des forums non partisans et apolitiques pour permettre "des discussions sérieuses, sensibles et stratégiques sur les questions les plus complexes et les plus urgentes auxquelles notre peuple est confronté".

L'initiative, que le dirigeant israélien a surnommée le "Davos juif", devrait commencer à faire l'objet de consultations mondiales avec des groupes juifs au cours des prochains mois afin de développer la vision du programme. M. Herzog espère que cette initiative contribuera à préparer la prochaine génération de dirigeants juifs.