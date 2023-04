"Nous sommes des citoyens d'Israël et verser dans la violence ne sert que l'extrémisme"

Dans une interview exclusive sur la chaîne arabophone i24NEWS, Mansour Abbas, leader du parti islamique Raam, a appelé les factions palestiniennes à ne pas impliquer les citoyens arabes israéliens dans l'action armée contre Israël.

"Nous demandons aux dirigeants palestiniens de ne pas s'immiscer dans les affaires des Arabes en Israël. Nous ne décidons pas pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, et nous demandons que personne ne décide pour nous", a-t-il déclaré, soulignant que le Mouvement islamique en Israël - dont son parti est issu - soutenait le peuple palestinien "par des moyens politiques en faveur de la paix, ainsi que par des projets à visée humanitaire".

Mansour Abbas a d'ailleurs souligné que le Mouvement islamique en Israël, souvent accusé d'accointances avec le Hamas, était un organisme indépendant, qui n'était affilié à aucune organisation palestinienne ou internationale : "Nous nous réclamons de l'islam et non de l'idéologie de quelque groupe islamiste que ce soit. Nous ne recevons pas d'ordres d'entités extérieures."

Mansour Abbas a ainsi mis en garde contre "l'implication des Arabes d'Israël dans la lutte contre Israël", estimant que "cela ne pouvait entraîner qu'une nouvelle catastrophe". Il a également justifié sa condamnation des récentes attaques terroristes par le fait "que nous sommes des citoyens d'Israël et que glisser dans la violence ne sert que l'extrémisme".

"En 1978, l'OLP a décidé de militer pour la création d'un Etat palestinien. Nous a-t-elle considérés comme faisant partie du peuple palestinien dans le cadre de cette décision ? Non. Les accords d'Oslo nous ont-ils considérés comme des Palestiniens ? Non. Ils nous ont considérés comme des citoyens arabes en Israël, et c'est ce que nous sommes", a-t-il martelé.

Le leader de Raam a ensuite appelé à une trêve et à l'arrêt des opérations armées entre Israéliens et Palestiniens, tout en affirmant que son parti prônait la solution de deux Etats pour deux peuples afin qu' Israéliens et Palestiniens vivent côte à côte dans la paix. "Nous sommes contre la violence et nous sommes engagés dans une action constructive en faveur de la paix. Nous devons panser les plaies des deux parties et parvenir à une solution acceptable pour chacune d'elles", a encore dit Mansour Abbas.

Lors de cette interview, Mansour Abbas a dit ne pas éliminer la possibilité que son parti puisse rejoindre le gouvernement Netanyahou, si tant est que la composition de la coalition soit modifiée. "Notre parti a déjà rejoint la coalition précédente et nous n'excluons pas d'en intégrer une autre à l'avenir", a-t-il affirmé.

"L'expérience de notre entrée dans la dernière coalition a brisé le cycle de l'isolement et des décennies d'exclusion contre le citoyens arabes d'Israël ", a-t-il dit, , accusant le chef de la liste Hadash-Taal, Ayman Odeh, de banqueroute politique et morale en menant une campagne d'incitation à son encontre.

Mansour Abbas a continué à souligner son intention d'aller de l'avant avec cette approche : "Je veux construire un véritable partenariat entre les Arabes et les Juifs en Israël qui ouvre la voie à la paix dans la région. Notre bataille n'est pas sur l'identité d'Israël, mais plutôt sur notre identité à l'intérieur d'Israël", a-t-il conclu.