Yom Haatsmaout: "Le ciel n'est une limite pour personne. Surtout ici, en Israël"

Capitaine T, qui s'entraîne depuis la base aérienne de Ramon (sud du pays), est habitué à voler à plus de 2000 km par heure dans son F-16

A seulement 25 ans, ce pilote d'avion de chasse nommé "Capitaine T", pour des raisons de sécurité, participera à la parade aérienne à l'occasion du 75e anniversaire de l'Etat d'Israël. Rencontre avec une étoile de l'armée israélienne.

"J'ai demandé à faire partie du défilé en sachant que beaucoup de pilotes font la même requête. Ma famille sera à la maison et me verra voler pour la toute première fois donc oui, j'en suis fier", a-t-il déclaré.

Capitaine T, qui s'entraîne depuis la base aérienne de Ramon (sud du pays), est habitué à voler à plus de 2000 km par heure dans son F-16. Mais pour le défilé du jour de l'Indépendance, il va devoir ralentir la vitesse, ce qui est pour lui un exercice de haute précision.

"Durant le défilé, il faut coordonner à la fois des avions, des hélicoptères, et des avions cargos. Nous devons être au même endroit au bon moment. C'est donc un exercice très différent de ceux que nous avons l'habitude de faire. Là, nous serons cinq avions, soit un à l'avant et deux de chaque côté du chef de file. Pour ma part, je serai le cinquième soit à gauche, soit à droite et ma mission consistera à voler le plus près possible de l'avion qui me précède. Il s'agit d'une manœuvre que nous effectuons dans la plupart de nos missions", a-t-il expliqué à i24NEWS.

Cinq avions F-16 feront partie de l'escadron de 15 appareils au total, ainsi que six hélicoptères qui décolleront tous mercredi.

Screenshot / i24NEWS Capitaine T

Alors qu'il fait partie de l'élite de l'armée de l'air israélienne, l'une des plus puissantes au monde, le jeune homme de 25 ans garde la tête froide. "Je pense que le ciel n'est une limite pour personne. Ici, en Israël, nous essayons de montrer que tout le monde peut faire quelque chose de grand, d'où qu'il vienne. Je viens d'Herzliya d'autres viennent d'Eilat, nous avons des gens de partout ici", a-t-il affirmé.

"Quand j'avais 4 ou 5 ans, Ilan Ramon, le premier astronaute israélien et ancien pilote de chasse de l'armée de l'air a été victime d'un accident. Ma mère me raconte qu'à partir de ce jour, lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire quand je serai grand, je répondais pilote", a-t-il conclu.

Des dizaines de pilotes étrangers se joindront mercredi à l'armée de l'air israélienne pour la parade aérienne du Jour de l'Indépendance.