"La fête de Yom Atsmaout est d'autant plus puissante qu'elle est liée chronologiquement à Yom Hazikaron"

Dès ce lundi soir débute le Jour du Souvenir (Yom Hazikaron) en Israël, en mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Tout juste 24h après, soit mardi soir à 20h, le pays fêtera en grande pompe les 75 ans de la création de l'Etat avec, entre autres, des milliers de célébrations, feux d'artifice et scènes de liesse. Un passage abrupt et hautement symbolique du deuil à la joie, sans transition, de manière presque automatique. i24NEWS a interviewé le Dr Larrar, psychiatre et auteur du livre Les secrets de nos inconscients, pour tenter de comprendre comment l'esprit peut, en un court laps de temps, s'adapter et vivre pleinement ces émotions diamétralement opposées.

"Il faut bien faire la différence entre le deuil personnel et le deuil d'une nation, ce ne sont pas du tout les mêmes éléments de temporalité. Le deuil personnel, c'est quelque chose qui va nous toucher dans l'intime, et le temps de ce deuil est de plusieurs mois, généralement d'une année. Le deuil d'une nation, c'est beaucoup plus symbolique, pour évoquer la mémoire des gens qui se sont sacrifiés pour un pays", explique le Dr Larrar à i24NEWS.

i24NEWS Cérémonie d'hommage de Yom Hazikaron au Mont Herzl à Jérusalem

"Cette association entre Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout est singulière et intéressante, elle nous rappelle que juste avant de célébrer l'Indépendance d'un pays bien vivant, il ne faut jamais oublier les gens qui ont donné leur vie pour lui, c'est un message symbolique de souvenir. Sinon, bien évidemment, on ne peut pas être dans un deuil profond et sincère et le soir même faire la fête. On est clairement dans le registre du symbole et non de la réalité", poursuit-il.

Dr Larrar Le Dr Larrar

Selon lui, "la fête de Yom Haatsmaout est d'autant plus puissante qu'elle est liée immédiatement et chronologiquement à Yom Hazikaron, cela donne du sens profond à cette fête. C'est aussi une fête de remerciement pour ceux qui se sont sacrifiés, et elle montre l'importance de l'unité nationale. Le lien entre Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout est très particulier et donne ainsi une certaine profondeur à la fête de l'Indépendance."

Yonatan Sindel/Flash90 Le Jour de l'Indépendance en Israël

Ce soir, la nation israélienne se souviendra des 24 213 soldats tués à la guerre depuis 1860 et des 4255 personnes assassinées dans des attentats. Des cérémonies seront organisées à travers tout le pays en leur mémoire et une sirène retentira pour marquer une minute de silence.

En 2022, 28 citoyens israéliens ont perdu la vie dans des attaques terroristes, contre 23 en 2021. Depuis le début de 2023, 19 personnes ont été tuées dans des attentats terroristes, un lourd bilan alors que le pays connaît une vague d'attaques et de tensions particulièrement accrues.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS