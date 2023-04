Yom Haatsmaout : l'État d'Israël en chiffres

183 000 bébés sont nés l'année dernière et 28 % de la population a moins de 14 ans

La population de l'Etat hébreu se rapproche des 10 millions d'habitants (9,7 millions), selon les chiffres publiés lundi par le Bureau central des statistiques, à la veille des célébrations du 75e anniversaire de l'indépendance du pays.

Israël compte précisément 9 727 000 habitants, selon le Bureau central des statistiques. Parmi elles, 7 145 000 sont juives, soit 73,5 %, 2 048 000 sont Arabes (21 %) et 534 000 sont membres d'autres minorités (5,5 %).

Depuis l'année dernière, la population a augmenté de 216 000 personnes, soit une hausse de 2,3 %. Le pays a recensé 183 000 naissances et 79 000 nouveaux immigrants, tandis que 51 000 personnes sont décédées. Au total, la nation compte 3,3 millions d'immigrants. Près de la moitié d'entre eux - 43 %, soit 1,5 million - sont arrivés depuis 1990.

Yonatan Sindel/Flash90 L'équipe de voltige de l'armée de l'air israélienne effectue un survol lors des célébrations du Jour de l'Indépendance dans le parc Sacker, à Jérusalem, le 5 mai 2022

Lors de la fondation de l'État, la population comptait 806 000 âmes. Elle est aujourd'hui 12 fois supérieure. En 2030, la population d'Israël devrait atteindre 11,1 millions et 13,2 millions en 2040. D'ici le 100e anniversaire de l'indépendance d'Israël en 2048, la population devrait atteindre 15,2 millions.

Fin 2021, environ 46% de la population juive totale dans le monde vivait en Israël, et environ 79 % des Juifs en Israël sont des "sabras" (nés en Israël). La population israélienne est jeune : 28 % des citoyens israéliens sont des enfants âgés de 0 à 14 ans, et environ 12 % ont 65 ans ou plus.

Courtesy Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou en visite dans une école israélienne

Sur le plan économique, la croissance par habitant a atteint 4,4 % en 2022, contre une moyenne de 3,3 % pour les pays de l'Union européenne. Sur la période 2012-2022, la croissance par habitant a atteint 23,4 %, selon le CBS, contre une moyenne de 14,7 % pour les pays de l'UE.