Le terroriste a été neutralisé

Une attaque à la voiture-bélier a eu lieu ce lundi au marché Mahane Yehuda à Jérusalem.

27a L'entrée du marché Mahane Yehuda à Jérusalem

Le bilan est de cinq blessés, dont un septuagénaire touché grièvement. Une femme âgée d'une trentaine d'années se trouve dans un état modéré, et trois autres personnes ont été blessés légèrement.

Le terroriste, un Palestinien de Jérusalem-Est, a été neutralisé par un passant armé. Il s'agit d'un résident de Beit Safafa, père de cinq enfants.

"Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons vu un homme de 70 ans allongé sur la route près du véhicule suspect dans un vague état de conscience. Nous avons constaté qu'il souffrait de contusions à la tête et aux membres. Nous l'avons évacué d'urgence vers l'hôpital Shaare Zedek. Son état est grave mais stable", ont indiqué les services de secours.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé lors d'une cérémonie d'ouverture des événements de la Journée du souvenir, au cours de laquelle Israël commémore les victimes de la guerre et du terrorisme. "Il y a quelques minutes, non loin d'ici, il y a eu une nouvelle tentative d'assassinat de citoyens israéliens, cela nous rappelle que la terre d'Israël et l'État d'Israël ont été acquis au prix de nombreuses souffrances", a-t-il affirmé. "Ces attaques terroristes sont menées dans l'espoir de nous vaincre et de nous déraciner d'ici, et s'ils le pouvaient, ils nous assassineraient tous. Mais ils ne nous vaincront pas, c'est nous qui les vaincrons. Nous avons établi un État exemplaire avec une armée et une police exemplaires", a-t-il ajouté.