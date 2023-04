Yom Hazikaron 2023 : le pays se recueille

Une seconde sirène aura lieu mardi matin

Yom Hakizaron, la Journée du souvenir des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme, commencera ce lundi soir. À 20h (IL), une sirène d'une minute retentira et des événements commémoratifs débuteront dans tout le pays.

Mardi à 11h00 (IL), une autre sirène de deux minutes retentira et les événements se poursuivront jusqu'à mardi soir.

Defense Ministry Image virtuelle de la façade du bâtiment du ministère de la Défense à Tel-Aviv (Kirya) le jour du Souvenir (Yom Hazikaron)

Le Jour du Souvenir s'accompagnera, comme chaque année, de grandes cérémonies qui se tiendront au Mur Occidental et au cimetière militaire du Mont Herzl. Conformément à l'évaluation de la situation sécuritaire, il a été décidé qu'un bouclage général serait imposé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qui débutera lundi à 17h00 et se poursuivra jusqu'à minuit, à la fin du Jour de l'Indépendance.

Lundi, la veille du Jour du Souvenir

16h30 - Ouverture des événements de Yom Hazikaron à "Yad Labanim" à Jérusalem en présence du Premier ministre, du président de la Knesset et du maire de Jérusalem.

20h00 - Une sirène d'une minute retentira dans tout le pays

20h01 - Cérémonie d'ouverture du Jour du Souvenir au Mur des Lamentations, en présence du président de l'Etat, du Chef de cabinet et avec la participation des familles endeuillées. La cérémonie comprendra l'allumage d'une bougie commémorative et les prières" Yizkor" et "Dieu plein de miséricorde" seront récitées à la mémoire des martyrs d'Israël.

21h15 - L'événement national "Chansons en leur mémoire" se tiendra à la Knesset sous le signe : "Le temps s'est arrêté". La cérémonie se déroulera en présence de familles endeuillées, du président de l'Etat, du président de la Knesset, du Premier ministre, du président de la Cour suprême, du ministre de la Défense et des responsables sécuritaires, y compris le chef d'état-major, le chef de la police et le chef du Shin Bet. Des clips vidéo seront diffusés à la mémoire des défunts, dont le major Bar Falah tombé il y a sept mois au point de passage de Jalma, ou encore les frères Hillel, qui ont été tués dans un attentat près de Hawara.

Alexi Rosenfeld La journée de Yom Hazikaron est dédiée à l'honneur et au souvenir des mères, pères, enfants, soldats et policiers victimes du terrorisme et des guerres depuis la création de l'Etat d'Israël. A Tel Aviv, une foule de personnes s’est recueillie sur la Plac

Programme de mardi

11h00 - Une sirène de deux minutes retentira dans tout le pays.

11h02 - Parallèlement aux cérémonies commémoratives dans tout le pays, la cérémonie d'État pour les martyrs se tiendra au Memorial Hall sur le mont Herzl en présence du président de l'Etat, du Premier ministre, du président de la Knesset et du président de la Cour suprême.

Capture vidéo Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Yom Hazikaron

13h00 - La cérémonie nationale de commémoration des victimes du terrorisme débutera au complexe du mont Herzl.

19h45 - Fin du Jour du Souvenir et début des festivités du Jour de l'Indépendance.