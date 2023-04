Yom Haatsmaout : trois professeurs de l'Université de Tel-Aviv recevront le Prix Israël

Le Prix leur sera remis le mercredi 26 mai, lors des cérémonies du 75e anniversaire de l’Etat d’Israël

Trois des 12 lauréats du Prix Israël 2023 sont des professeurs de l’Université de Tel-aviv : le Prof. Yoram Dinstein (Droit international), le Prof. Emanuel Peled (chimie) et le Prof. Avital Gasith (environnement). Le Prix leur sera remis le mercredi 26 mai, lors des cérémonies du 75e anniversaire de l’Etat d’Israël, a rapporté l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué.

Président de l’Université de Tel-Aviv de 1991 à 1999, le Prof. Yoram Dinstein, est l’un des pères fondateurs du domaine du droit international en Israël. Il a été recteur de l’Université de 1980 à 1985, Doyen de la Faculté de droit Buchmann de l'Université, et a occupé de nombreuses autres fonctions académiques, au niveau national et international.

Le Prof. Emanuel Peled de l'École de chimie de l’Unversité de Tel-Aviv est reconnu pour son travail pionnier dans le domaine des batteries au lithium et des piles à combustible, qui a eu une influence dans le monde entier. Parmi ses nombreuses distinctions, il a également reçu le Prix du meilleur scientifique de la Société de chimie d'Israël pour 2016 et est membre de la Société internationale d'électrochimie.

Le Prof. Avital Gasith de l'École de zoologie de l’Université de Tel-Aviv recevra le Prix Israël 2023 dans le domaine des sciences de l'environnement et de la recherche sur la durabilité pour son travail pionnier en faveur de la protection de la nature en Israël, en particulier des systèmes aquatiques d'eau douce, et son implication active pour la préservation de la nature. Il a été directeur du programme de maîtrise en études environnementales à l’Ecole Porter d’environnement et des Sciences de la terre de l’Université.