Yom Hazikaron : "Ce jour doit être exempt de controverse, il doit nous unir" (Herzog)

"Le prix de la querelle interne est lourd, très lourd"

Le président israélien a ouvert les commémorations du Jour du Souvenir des soldats tombés au combat et des victimes civiles du terrorisme (Yom Hazikaron) lundi soir par un discours prononcé au Mur occidental, où se déroule une cérémonie en présence des plus hauts responsables du pays et des familles endeuillées.

Isaac Herzog a lancé un appel pressant à la paix et à l'unité du peuple israélien, déchiré comme jamais par les dissensions autour de la réforme judiciaire.

Kobi Gideon / GPO

"Cette sirène qui a retenti, c'est la voix de la douleur et de l'espoir, du chagrin et de la fierté. C'est la voix de l'État d'Israël (...) Et cette année, au milieu des jours de controverse, cette voix est forte et fait plus mal que jamais. Cette année, plus que jamais, la voix nous appelle, au cœur du silence hurlant : nous tous - ensemble. Leur sacrifice n'a pas été vain et ne le sera jamais. Je me tourne vers vous - mes frères et sœurs citoyens et citoyens d'Israël et demande que nous pleurions notre perte - ensemble. Laissons le désir nous envelopper - ensemble. Puisse la voix de notre douleur commune être entendue en ce jour de commémoration où elle est exempte de controverse", a-t-il déclaré.

Le chef de l'Etat a également appelé à laisser l'armée israélienne en dehors des polémiques et à ne pas faire défection en continuant à servir en son sein. Ces remarques s'inscrivent dans un contexte de défiance de plus en plus forte à l'égard de Tsahal.

Kobi Gideon / GPO

"Le prix de la querelle interne est lourd, très lourd. Dans ce lieu saint, où nombre de nos soldats jurent de défendre la patrie, il est temps de revenir et de s'engager : nous avons une armée et un pays. L'armée israélienne et ses serviteurs doivent rester à l'écart de toute polémique. Nous tous, représentants de toutes les nuances du peuple, devons trouver le vecteur d'unification parmi nous. Et pas seulement dans les cimetières. Pour établir l'alliance de la vie, pour nous engager à l'unité d'Israël, à la victoire d'Israël, à l'État juif et démocratique d'Israël", a poursuivi le président.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

"Puissions-nous sortir de cette journée à la fois pleins de chagrin et de fierté, renforcés et unis comme un seul homme dans un seul cœur", a conclu Isaac Herzog.

S'exprimant à sa suite, le chef d'état-major de Tsahal a également appeler à laisser la politique et les disputes "en dehors des cimetières".

Nati Shohat/FLASH90

"Je souhaite qu'en ce jour, nous soyons fidèles à notre héritage et nous nous consacrions exclusivement au recueillement en mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur et avec la douleur de leur disparition. Par-dessus tout, et au-delà de toute controverse", a déclaré Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne.