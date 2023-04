Un dentiste de Jérusalem condamné pour espionnage au profit du Hezbollah

Un résident de Jérusalem avait pris contact avec un terroriste libéré vivant au Liban et voulait travailler pour le compte du Hezbollah

Un dentiste de Jérusalem a été reconnu coupable d'espionnage pour le compte du Hezbollah et condamné par le tribunal de district de Jérusalem à cinq ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer, a indiqué lundi le ministère de la Justice.

Ahmad Zahra, résident de Jérusalem, avait pris contact avec un terroriste libéré vivant au Liban et cherchait à travailler pour le Hezbollah. Zahra avait transmis à l'organisation terroriste libanaise des informations sur Jérusalem et la Cisjordanie, ainsi que des comptes-rendus sur le quotidien d'officiers supérieurs de la police et de Tsahal.

Le dentiste était impatient de rejoindre le groupe terroriste, mais, selon le tribunal, il avait proposé plusieurs idées qui n'intéressaient pas le Hezbollah, comme tirer des feux d'artifice sur les véhicules de sécurité. Il avait demandé à suivre un programme d'entraînement physique et un cours de renseignement afin d'être opérationnel pour accomplir ses tâches.

AP Photo/Hussein Malla) uDes terroristes du Hezbollah tiennent les drapeaux de leur groupe alors qu'ils défilent lors d'un rassemblement à l'occasion de la Journée de Jérusalem dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban

Après plusieurs années, l'agent terroriste a reçu des fonds et un téléphone portable équipé d'un logiciel de messagerie cryptée en Turquie. Il a tenté de reprendre contact avec le Hezbollah, mais a rapidement été arrêté. Les fonds ont été confisqués par les autorités.

La carte d'identité israélienne de Zahra lui permettait de se déplacer dans le pays, a indiqué le bureau du procureur du district de Jérusalem. Bien que les rapports et les informations transmis n'aient pas une grande valeur, il s'agissait "d'éléments demandés par les membres du Hezbollah, on peut donc supposer qu'ils étaient nécessaires à l'organisation", a déclaré le bureau du procureur.

Le 17 avril, le Shin Bet a annoncé qu'il avait arrêté et mis en examen deux Palestiniens résidant en Cisjordanie après qu'ils ont été recrutés pour mener des opérations pour le compte du Hezbollah et de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI).