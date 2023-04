Yom Hazikaron: "Des hommes ont jeté des pierres sur la voiture, ma fille en est morte"

"J’ai vu Adèle sur le siège d'à côté mais je ne pouvais rien faire… c’est la plus grande douleur qui soit"

Adva a voulu faire du deuil et de la perte de sa fille de 4 ans, tuée par une pierre envoyée sur sa voiture, une force. Elle raconte à i24NEWS le drame qui a changé sa vie, et lui a, dans le même temps, donné du sens: "Je voulais quelque chose qui renvoie un message de joie.. Quelque chose qui ressemble vraiment à Adèle. Il y a deux ans, nous avons décidé de lancer un projet de centre de soins mobile, pour aider le plus de familles possibles, des familles qui ont dû comme nous affronter le deuil".

En février 2015, la plus jeune fille d’Adva, Adèle, succombe à l'âge de 4 ans… Deux ans après une violente attaque de jets de pierre qui cible la voiture de la famille sur la route numéro 5 près de l’implantation d’Ariel en Samarie: "Je sais que des Palestiniens, des terroristes mineurs, étaient sur une colline, ils ont jeté des pierres sur le camion qui était devant moi, il a alors freiné… Quand des pierres ont heurté ma voiture, ce dont je me souviens c’est que j’étais sous le camion… j’ai vu Adèle sur le siège d'à côté couverte de sang mais je ne pouvais rien faire… c’est la plus grande douleur qui soit".

Apres avoir été blessée, Adèle est restée 2 ans et demi dans un état de semi-coma: "Elle bougeait parfois, mais c’etait très irrégulier.. on ne pouvait pas vraiment communiquer avec elle, c’est comme si elle n’etait pas vraiment là. Elle est restée 6 mois a la maison, puis a eu une infection pulmonaire, elle nous a quittés…", raconte Adva Biton sa maman.

"Quand je repasse près de l’endroit de l'attaque, je remercie Dieu pour le miracle d'être en vie, je n’ai pas peur de conduire là-bas, mais ça me rappelle des souvenirs… ce n’est pas facile, ca ramène la douleur, le traumatisme, et des pensées telles que : pourquoi ? Pourquoi m'ont il choisie ? pourquoi cela devait m’arriver à moi ? "