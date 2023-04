Jour du Souvenir : Israël pleure ses morts

Israel dénombre 24 213 soldats tués au combat et 4 255 victimes civiles du terrorisme

En ce jour de Yom Hazikaron, dirigeants politiques, familles endeuillées et autres membres du public se rendent dans les cimetières pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme.

Durant cette journée, la nation pleure ses 24 213 soldats tués et 4 255 victimes civiles du terrorisme, depuis 1851 (date de l'établissement de l'implantation juive en Terre d'Israël) jusqu'à aujourd'hui. Parmi les 4 255 victimes civiles du terrorisme, on dénombre 740 enfants et adolescents, 120 Israéliens tués à l'étranger et 135 citoyens étrangers tués dans des attentats terroristes.

David Cohen/Flash90 Yohav Galant

Le Jour du Souvenir a débuté lundi à 20 h, avec une sirène d'une minute qui a retenti à travers le pays, et se terminera mardi soir avec le passage à la journée de l'Indépendance.

Océane Shapiro Yom Hazikaron 2023

La cérémonie d'Etat a débuté ce mardi à 8 h 30 au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, avec la lecture des noms des soldats tués au combat, en présence du ministre de la Défense Yoav Galant, et du directeur général du ministère Eyal Zamir. Les noms de tous les militaires décédés seront lus à haute voix tout au long de la journée dans la salle du souvenir du site.

A 11 h, une deuxième sirène de deux minutes signalera le début des principales cérémonies dans les 52 cimetières militaires israéliens du pays. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Isaac Herzog, le président de la Knesset Amir Ohana et la présidente de la Cour suprême Esther Hayut assisteront à la cérémonie principale au mont Herzl. L'événement sera accompagné d'un survol de la Force aérienne.

A 13h, une autre cérémonie au mont Herzl commémorera les victimes civiles des attentats terroristes.

La fréquence des transports publics a été augmentée dans la capitale et plusieurs grandes villes du pays afin de permettre aux familles endeuillées de se rendre facilement dans les cimetières. Celles-ci bénéficient en outre de réductions sur les billets.

Ce Jour du Souvenir, qui se déroule sur fond de tensions politiques et sociales sans précédent en raison du plan de réforme judicaire, a pris une tonalité particulière. A la demande des familles endeuillées qui craignaient que les cimetières ne se transforment en tribunes politiques, de nombreux députés ont décidé de ne pas prendre part aux événements commémoratifs. Certaines familles ont même fait savoir qu'elles ne se rendraient pas sur la tombe de leurs proches en ce jour, en signe de protestation contre l'action du gouvernement.

Ayal Margolin/Flash90

Dans ce contexte, le président de l'Etat et le chef d'état-major de Tsahal ont lancé lundi soir, lors de première cérémonie de Yom Hazikaron au Mur Occidental, un vibrant appel à la paix et à l'unité, enjoignant de laisser les polémiques de côté en cette journée.

"Cette année, plus que jamais, le son de la sirène est comme un appel au cœur du silence : nous tous, ensemble ! Afin que le sacrifice des victimes ne soit pas vain", a déclaré Isaac Herzog. "Puissions-nous laisser ce sentiment de recueillement nous envelopper ensemble. Puissions-nous laisser ce son de notre douleur collective résonner fort, sans discorde, alors que nous pleurons nos fils et nos filles."

S'adressant à la radio de l'armée mardi matin, le ministre Yoav Galant a rendu hommage aux familles endeuillées, qu'il a décrites comme le "cœur sacré qui unit Israël", tout en ajoutant qu'il était opposé à ce que les élus restent à l'écart des cérémonies. "Une réalité où nous décidons de bannir les représentants publics, pour une raison ou une autre, parce que la politique est entrée dans ce lieu sacré, est insupportable", a déclaré Yoav Galant.

Quelques heures seulement avant le début du Jour du Souvenir, une attaque à la voiture-bélier a eu lieu près du marché Mahane Yehuda de Jérusalem dans lequel huit personnes ont été blessées, dont une grièvement. Le terroriste , un Palestinien de Jérusalem-Est, a été abattu par un passant.

Réagissant à cet attentat, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il "rappelait que la Terre d’Israël et l’État d’Israël ont été acquis à travers de nombreuses souffrances".