Israël : Eli Sofer quitte sa famille religieuse à 13 ans et devient "soldat seul" d'une unité d'élite de Tsahal

Eli Sofer a été grièvement blessé durant l'opération Tsuk Eitan à Gaza en 2014

"Pour moi, le Jour du Souvenir n'a pas lieu qu’un seul jour dans l’année. Je le porte en moi tous les jours, pour la vie. Les cicatrices physiques et mentales sont là. J'ai perdu trois amis à la guerre, donc je ressens cette douleur au quotidien", affirme Eli Sofer. En ce jour de Yom Hazikaron (Jour du Souvenir), i24NEWS a interviewé Eli Sofer, un "soldat seul" (hayal boded) au courage et à la détermination sans nom. Eli a subi des maltraitances au sein de sa famille religieuse de Jérusalem et a réussi à s’enfuir, offrant ainsi une nouvelle perspective à sa vie. Il choisit alors de quitter le monde religieux pour s'enrôler dans une unité d’élite de Tsahal. Les épreuves qu’il a traversées n’ont fait que renforcer sa foi en la vie et sa résilience. Portrait d’un jeune homme au parcours remarquable et atypique.

Eli grandit dans une famille ultra-orthodoxe de Jérusalem, il est le 11e enfant d’une fratrie de 12 frères et soeurs. "Mon enfance a été très complexe et j'ai subi beaucoup de violences de la part de mon entourage. J'ai étudié dans une école hassidique en yiddish, et après une période difficile, à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de m'enfuir. J'ai alors vécu dans la rue pendant deux ans comme un sans abri, en mendiant pour manger", explique-t-il.

"Je vivais près de la Vieille ville, dans un bâtiment abandonné avec de nombreux sans-abri, je ramassais la nourriture dans les poubelles, et très vite, c'est devenu ma routine. J'ai été exposé à beaucoup de violence et de criminalité. Beaucoup tombent dans la drogue, mais j'ai toujours su que je survivrai autrement", poursuit le jeune homme.

À l'âge de 15 ans, un nouveau monde s’offre à lui. Il est embauché comme serveur dans un bar de Jérusalem, et le gérant le promeut rapidement responsable et lui propose de loger dans un appartement au-dessus du bar, avec d'autres employés. Eli fait alors une rencontre qui va radicalement changer le cours de sa vie.

De la Yeshiva aux rangs de Tsahal

"Un soir au bar, un soldat de l’unité combattante Duvdevan m'a proposé de suivre une formation pré-militaire. C'est ainsi que j'ai approché pour la première fois ce monde qui m’était totalement inconnu. Peu de temps après, j’ai été accepté dans une école préparatoire prémilitaire et un an après, j'ai pu m'enrôler en tant que combattant dans l'unité d'infanterie Maglan", raconte Eli.

"Au départ, l'armée ne m'a pas reconnu comme ‘soldat seul’ puisque ma famille biologique vivait à Jérusalem. J'ai emménagé dans un appartement avec quatre autres soldats célibataires. Chaque mois, je recevais un salaire de 1 200 shekels, ce qui était censé me suffire pour manger, payer mes factures et m'habiller", dit-il.

Lors de l’enlèvement et du meurtre de trois Israéliens par le Hamas le 12 juin 2014, qui a déclenché l’opération militaire Tsuk Eitan à Gaza, c’est l’unité d’Eli qui a retrouvé leurs corps, le 30 juin. Son unité est alors déployée près de la frontière avec Gaza. C’est le début d’une guerre de 49 jours.

"J'ai été grièvement blessé, lorsque des coups de feu m'ont écrasé le genou gauche et m'ont rendu handicapé, j’ai aussi souffert de stress post-traumatique. J'ai traversé un long parcours de rééducation. Lorsque j'ai quitté la salle d'opération, quelqu’un est entré dans ma chambre et m’a demandé pourquoi j'étais seul. Il m’a pris en photo et l'a postée sur Facebook avec mon nom et l'hôpital où je me trouvais, et j’ai reçu beaucoup de visites de personnes que je ne connaissais pas", se souvient Eli.

"Il y a eu de nombreuses fois où je me suis senti seul. Il y avait des jours où je m'éffondrais. Je n’arrêtais pas de pleurer, mais très vite, je me reprenais car j’avais la motivation de ne rien lâcher", assure-t-il.

Une adoption miracle

Pendant sa longue rééducation à l’hôpital Tel Hashomer, Eli fait la connaissance de Drorit et Yair Nitsani, une famille qui s’est tournée vers le "centre du soldat seul à la mémoire de Michael Levin" qui aide les soldats seuls. La famille Nitsani adopte Eli et devient son plus grand soutien.

Créé en 2009, le "centre du soldat solitaire à la mémoire de Michael Levin" est le

seul organisme qui prend en charge tous les besoins de plus de 6000 "soldats seuls" qui servent dans Tsahal.

"Les soldats seuls se divisent en deux groupes, environ la moitié d'entre eux sont des immigrés dont les familles vivent à l'étranger et l'autre moitié sont des Israéliens qui sont nés et ont grandi en Israël, mais pour diverses raisons ne sont pas en contact avec leurs familles et leurs parents, et font donc face à de sérieux défis. Nous sommes là pour les aider à trouver un logement, acheter des vêtements et de la nourriture mais aussi pour les conseiller, les orienter et leur apporter un soutien psychologique", a déclaré la directrice exécutive du Centre à la mémoire de Michael Levin pour l'assistance aux soldats isolés, Lt. Col. (Res.) Liora Rubinstein.

Grâce à ces aides précieuses, Eli a obtenu un baccalauréat en administration des affaires au Reidman College à Herzliya. Il a récemment participé aux deux dernières saisons du programme télévisé Ninja Israel et au marathon international Iron man. Il vit actuellement à Petah Tikva avec sa fiancée May.

