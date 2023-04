"C'est un grand honneur pour moi", avait-il affirmé sur i24NEWS

Le rabbin Leo Dee, qui a perdu sa femme et deux de ses filles dans un attentat terroriste au début du mois, a récité mardi soir la prière commémorative Yizkor lors de la cérémonie nationale marquant le passage du Jour du Souvenir au Jour de l'Indépendance d'Israël.

Lucy Dee, 48 ans, et ses filles Maya, 20 ans, et Rina, 15 ans, ont été tuées par des terroristes palestiniens qui ont ouvert le feu sur leur voiture alors qu'elles circulaient dans le nord de la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, le 7 avril. Les filles ont été déclarées mortes sur place, tandis que Lucy a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique, mais est décédée trois jours plus tard. Les terroristes sont toujours en fuite.

"C'est important pour moi de réciter cette prière et c'est un grand honneur", avait-il déclaré lors d'un entretien accordé au Prime sur i24NEWS.

La famille Dee, qui réside dans l'implantation d'Efrat, au sud de Jérusalem, a enterré Lucy deux jours après avoir enterré Maya et Rina. La famille, qui a immigré du Royaume-Uni il y a neuf ans, possède la double nationalité.