"Shalom, chers amis du monde entier", a lancé le président israélien Isaac Herzog en introduction de son message vidéo pour célébrer la fête de l'indépendance, mardi soir. "Nous avons l'occasion de nous arrêter et de réfléchir avec gratitude au miracle que constitue notre État juif et démocratique".

"Comme de nombreuses sociétés démocratiques dans le monde, notre collectif, au sein d'Israël et entre Israël et les communautés juives du monde entier, a été confronté à de véritables questions sur notre identité et sur ce que nous souhaiterions pour notre pays bien-aimé".

"Nous ne devons pas oublier que le fait de nous interroger sur notre identité et notre objectif commun est un cadeau", a-t-il déclaré, faisant référence au 75ème anniversaire d'Israël. "Avoir un pays à façonner ensemble, à partager ensemble, à se disputer même, était un rêve lointain il n'y a pas si longtemps. Et c'est une bénédiction que nous ne devrions pas considérer comme acquise".

Au sujet des turbulences récentes, liées à la réforme du système judiciaire et à la multiplication des attaques terroristes financées par l'Iran, le président israélien a déclaré qu'elles "mettent en lumière tout ce que nous avons construit dans ce pays au cours des 75 dernières années, et montrent quel point ce pays est précieux pour tant de gens. Cela met en lumière la profonde compassion de millions de personnes en Israël et au-delà, pour qui notre pays a une grande importance".

"C'est justement cette qualité d'attention profonde qui a aidé notre peuple à survivre et à prospérer pendant des millénaires", a souligné lsaac Herzog. "Chers amis, rassemblons-nous en ce moment significatif pour célébrer tout ce que nous avons construit ensemble et tout ce qu'il nous reste à construire. Puissions-nous tous passer une merveilleuse fête de l'indépendance de l'État d'Israël ! Je vous adresse mes meilleurs vœux depuis la résidence du président à Jérusalem".