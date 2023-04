Le 60e concours s'est tenu à Jérusalem, en présence de Benjamin Netanyahou et de son épouse

Alors que l'État d'Israël célèbre son 75ème anniversaire, le traditionnel concours international de la Bible pour la jeunesse s'est déroulé mercredi pour la 60e fois à Jérusalem.

https://twitter.com/i/web/status/1651166765043294208 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le concours a été remporté par Emunah Cohen âgée de 17 ans et a été présenté par Guy Zuaretz, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du président de la Knesset Amir Ohana, du ministre de l'Education Yoav Kisch et du maire de Jérusalem Moshe Lion.

Cette année, les finalistes étaient Abigail Rowe d'Angleterre, Omer Kadar de Petah Tikva, Gila Dishi d'Argentine, Jack Friedman des États-Unis, Marcus Tuasi du Mexique, Emunah Cohen de Bnei Netzarim, Shira Bamberger d'Angleterre, Maya Traut des États-Unis, Tamar Dahan des États-Unis, Marco Ashkenazi du Panama, Shmuel Eisenberg d'Australie, Netta Laks de Neve Tzuf, Kayla Shechter des États-Unis, Ilana Katan du Mexique, Amit Attal d'Ashdod et Bruria Katz d'Afrique du Sud.

Tous les participants venus de l'étranger sont arrivés dans le pays il y a une semaine et demie et ont rencontré le président israélien Isaac Herzog mardi. "Le Tanach [la Bible juive] est comme un ruisseau éternel qui ne cesse de couler avec de l'eau de la vie. J'aime beaucoup le Tanach. Je le lis, et chaque fois que j'apprends un verset, il y a tellement de commentaires différents, et c'est là son génie", a déclaré le président. "Ce n'est pas une simple histoire. L'amour de la Bible ouvre de nouveaux horizons et nous permet de comprendre la vie. Il nous donne également une identité juive et sioniste profondément enracinée, ainsi qu'un lien avec la Terre d'Israël", a-t-il conclu.

Le Concours biblique international pour les jeunes a lieu chaque année à l’occasion du Jour de l'Indépendance.