Jérusalem : lancement de 49 nouvelles startups du monde entier

Les startups de MassChallenge ont collectivement levé plus de 1,2 milliard de dollars

MassChallenge IL, la plus grande organisation à but non lucratif qui se consacre au soutien de l'innovation en Israël a annoncé que son événement de lancement pour le programme d'accélérateur de startup aura lieu du 30 avril au 1er mai 2023 à Jérusalem.

L'événement réunira les fondateurs des 49 startups qui tireront parti du vaste réseau de ressources internationales de MassChallenge pour transformer leurs idées ayant un impact sur le monde en entreprises prospères et évolutives.

Le programme de cette année comprend des startups de différents pays, dont l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Inde, le Nigeria, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, en plus d'Israël. Les 49 startups ont été sélectionnées par des panels composés de plus de 140 experts israéliens et internationaux de premier plan, dont des cadres supérieurs d'entreprises technologiques mondiales, de grands hôpitaux, de sociétés de capital-risque, de banques, de cabinets d'avocats, de cabinets d'experts-comptables et d'autres ONG.

"Jérusalem a toujours été une ville d'innovation et de diversité, et MassChallenge a été une force motrice dans l'exploitation de l'esprit d'entreprise de cette ville pour créer un changement positif à l'échelle mondiale", a déclaré Aaron Zucker, directeur exécutif de MassChallenge Israël.

"Avec le lancement de la cohorte 2023, nous nous attaquerons aux défis mondiaux les plus urgents d'aujourd'hui à partir de l'écosystème d'innovation bien établi d'Israël. Ces idées révolutionnaires augmenteront les opportunités d'emploi, assureront une croissance économique mesurable, tout en ayant une influence durable sur le monde", a-t-il ajouté.

AFP Photo/JACK GUEZ Israël

Avec le soutien du gouvernement israélien par l'intermédiaire du ministère de Jérusalem et du patrimoine, et de l'Autorité de développement de Jérusalem (JDA) de la municipalité de Jérusalem, l'événement de lancement proposera des ateliers, des sessions éducatives et des opportunités de réseautage, y compris un événement plus large de l'écosystème de MassChallenge Israël.

Cet événement réunira les principaux acteurs, mentors et experts qui font partie de ce réseau mondial exclusif.

"Aujourd'hui plus que jamais, les startups en phase de démarrage doivent se concentrer sur la mise en place de fondamentaux commerciaux solides", a déclaré M. Zucker. "MassChallenge est particulièrement bien placé pour réunir ces idées révolutionnaires grâce à ses partenariats avec des entreprises, des gouvernements, des universitaires de premier plan et des collaborations stratégiques. Nous travaillons de concert avec nos partenaires et nos sympathisants pour faire en sorte que l'écosystème israélien continue d'innover et de se développer avec succès pour s'ouvrir au marché international".

L'accélérateur local d'entreprises en phase de démarrage a fait ses preuves, puisque plus de 75 % des 330 entreprises qui en sont issues sont toujours en activité. Les startups de MassChallenge ont collectivement levé plus de 1,2 milliard de dollars.

Depuis sa création, MassChallenge Israel a créé directement et indirectement 17 000 emplois pour stimuler la croissance économique locale et a fourni aux investisseurs et aux partenaires stratégiques un retour sur investissement constant.