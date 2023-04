Israël : plusieurs zones privées d'électricité après une gigantesque panne

La Compagnie d'électricité estime qu'il s'agit d'un "défaut technique lié à une consommation excessive", tandis que des hackers revendiquent une cyberattaque

Des pannes de courant de grande ampleur ont touché plusieurs villes d'Israël jeudi. La compagnie d'électricité a indiqué que les pannes étaient liées à un problème dans l'une des centrales électriques de Haïfa.

"L'alimentation électrique régulière a été rétablie dans un certain nombre de zones et sera entièrement rétablie dans très peu de temps", a déclaré le porte-parole de la compagnie d'électricité dans un communiqué.

La panne a touché des habitations, mais aussi des centres commerciaux, des routes et d'autres institutions. A Tel-Aviv, plusieurs feux de circulation ont cessé de fonctionner, ce qui a provoqué d'énormes embouteillages.

Le directeur de la Compagnie israélienne d'électricité Meir Spiegler, a déclaré à la radio Kan Reshet Bet qu'il s'agissait probablement d'un "défaut technique de consommation excessive" et qu'il est presque certain qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque". Des pannes de courant ont été constatées entre autres à Beer Sheva, Tel Aviv, Hadera, Petah Tikva, Akko, Raanana ou Yehud.

En fin de matinée, le groupe de pirates informatiques Anonymous Sudan a affirmé être à l'origine de ces pannes de courant. "L'obscurité est-elle une bonne chose ? Pourquoi n'avez-vous pas d'électricité ?", a écrit le groupe sur les réseaux sociaux. Un peu plus tard, Anonymous Sudan a renchéri en écrivant : "Vous en voulez plus ? Voulez-vous qu'Internet et les moyens de communication tombent ?", avant de publier un dernier message sur Telegram : "Israël, nous jouons avec vous... Bientôt, vous n'aurez plus Internet."

Le groupe de hackers, qui serait lié à la Russie et utiliserait la lutte en faveur des Palestiniens comme couverture, selon des entreprises expertes en piratage informatique, a été à l'origine de nombreuses cyberattaques contre des sites israéliens de différents secteurs au cours des deux derniers mois, notamment contre le site d'i24NEWS pendant les fêtes de Pessah (Pâque juive).

Mercredi, alors qu'Israël célébrait sa fête de l'indépendance, le groupe a attaqué des sites d'information israéliens tels que Maariv et Walla, ainsi que celui du port de Haïfa et du parti Meretz.