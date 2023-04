1962, le procès des Juifs d'Algérie à Jérusalem

"Les Juifs d’Algérie étaient français jusqu’au bout des ongles"

23 janvier 1963 au soir : un procès d'un genre unique se tient dans la maison des artistes de Jérusalem. Une centaine d’hommes et de femmes sont présents.

Sur le banc des accusés… la communauté juive algérienne.

Le chef d’accusation : n’avoir pas immigré en masse en Israël après l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Moshé Sharet, alors directeur de l’Agence juive, est à l’initiative de ce procès public. Quatre heures de vifs débats auront lieu au sein de ce tribunal présidé par le professeur de droit Shalev Guenossar. L’avocat André Narboni, président de la Fédération sioniste d’Algérie, est à la défense.

Sur près de 140 000 Juifs algériens, 15 000 seulement (soit 11 %) ont posé leur valise en Israël immédiatement l'indépendance, tandis que les autres ont massivement émigré en France. Signe selon les responsables sionistes de l’époque d’un reniement de leur judaïsme, et d’un rejet d’Israël. Ils accusent ainsi les dirigeants de la communauté algérienne de n’avoir tiré aucune leçon de l’histoire, et d’avoir failli à leur devoir en ne montrant pas l’exemple : comment avaient-ils pu de nouveau faire le choix de l’exil, plutôt que celui de leur foyer national ?

Fernand PARIZOT/AFP Les gens font leurs courses au marché de Randon en mai 1962 devant la synagogue (aujourd'hui mosquée Ibn Fares) de la Casbah d'Alger, pendant la guerre d'Algérie

Ces accusations, l’historien et spécialiste de l’histoire juive maghrébine Yossef Charvit, les explique par une mécompréhension de la spécificité juive algérienne. Selon lui, les responsables de l’Agence juive assimilaient par erreur ces Juifs à ceux des pays islamiques, influencés par un biais orientaliste assez courant au sein de l’élite ashkénaze de l’époque.

Car la comparaison sociale et culturelle de la communauté juive algérienne avec celles du Maroc, de la Tunisie de l’Irak ou du Yémen ne tient pas. Les Juifs venus de l’Algérie française, étaient en tout point français. La France était donc la destination naturelle de cette communauté après 1962, saisie par l’urgence de fuir la guerre.

"Les Juifs d’Algérie étaient français jusqu’au bout des ongles. Et donc l’exode vers la France, ils ne le considéraient pas comme un “second exil”, mais tout naturellement comme un rapatriement", explique Elie Shimoni, dirigeant du mouvement sioniste en Algérie.

Les juifs d’Algérie ont vivement réagi à ces accusations, affirmant que l’Agence juive cherchait à se déresponsabiliser de l’échec de l’immigration algérienne en Israël. Moshe Sharett répondra en minimisant l’importance de ce procès public. L’avocat André Narboni, qui garde un souvenir malheureux de cet épisode, a toutefois pu se féliciter de l'arrivée de 15000 juifs algériens en Israël après la guerre des Six Jours.

Le fait estr que l'immigration des Juifs d'Algérie en Israël connaîtra un bond après 1967. Au total, les Juifs d'Algérie ont immigré en Israël de 1947 à 1973 en quatre vagues plus ou moins égales : la moitié avant l’indépendance de l’Algérie et l’autre moitié, après. En tout, 30 000 Juifs d’Algérie ont immigré en Israël, au cours de cette période et après, ce qui constitue plus de 25 % de la communauté juive d’Algérie.