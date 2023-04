Noa Kirel annonce au président qu'elle fera preuve de "houtzpa" sur la scène de l'Eurovision

"Noa, avec nous, tu as déjà douze points de la part d'Israël"

La chanteuse Noa Kirel a rencontré jeudi le président Isaac Herzog à quelques jours de son départ pour Liverpool, où elle doit représenter Israël au concours Eurovision de la chanson.

Noa Kirel, 22 ans, déjà star, se produira avec la chanson "Unicorn" écrite avec Doron Medley, Yanon Yahal et Mai Safdia: "J'ai vraiment l'impression de représenter Israël à tout point de vue", a-t-elle dit au président et à son épouse, Michal. "C'est un honneur d'être l'ambassadrice du pays". Elle a ajouté qu'elle avait l'intention de faire preuve de "houtzpa" (audace israélienne) dans sa performance, "mais dans le bon sens du terme".

Amos Ben Gershom/GPO Isaac et Michal Herzog et la chanteuse Noa Kirel

"La chanson "Unicorn" parle d'être qui nous sommes, de nous accepter, de nous aimer, d'être fiers d'être juifs face au monde. C'est une chanson qui appelle à la diversité et à l'acceptation", a expliqué la jeune star. "La chanson est géniale, vous êtes géniale, je suis un grand fan... vous êtes le beau visage d'Israël", a répondu le président qui lui a demandé de faire un selfie. "Noa, avec nous, tu as déjà douze points de la part d'Israël"... "Alors plus besoin de voyager", a répondu l'interprète de "Million Dollar" en souriant.

Le clip de la chanson compte plus de 3.6 millions de vues sur YouTube. Noa Kirel partira pour le Royaume-Uni la semaine prochaine pour des répétitions avant sa prestation lors de la première demi-finale de l'Eurovision le 9 mai, où elle tentera d'obtenir suffisamment de votes pour accéder à la grande finale le 13 mai.

