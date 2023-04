Israël autorise la vente des protéines de lait d’origine non animale, une première

"Le développement des technologies apportera à Israël l'autonomisation économique et la sécurité alimentaire"

Une société israélienne a été autorisée à fabriquer et à commercialiser des produits composés de protéines alternatives, pour la première fois en Israël, deux ans après une directive du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire de la foodtech, qui permet de produire du lait sans faire appel à des vaches.

"Je suis heureux d'annoncer que, pour la première fois en Israël, il sera possible de produire et de commercialiser des protéines de lait non animales. Il s'agit d'une percée dans le leadership technologique de l'État d'Israël", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. "Le développement de cette technologies apportera à Israël autonomie économique, sécurité alimentaire, mais aussi un moyen de lutter contre le changement climatique et de participer au bien-être animal", a-t-il ajouté.

Yaël Gabay, leader de la campagne Plant Based Treaty (le traité végétalien), en Israël, a salué cette décision. "Nous nous félicitons de la mise sur le marché de produits laitiers alternatifs issus de la foodtech israélienne, qui est leader mondial dans le domaine et qui est aussi un alliée de poids dans notre action en faveur de la campagne Plant Based Treaty, pour défendre les droits des animaux et l'environnement en Israël", explique-t-elle à i24NEWS.

"Nous ne vivons pas au Moyen-Âge, et de même que nous ne voyageons plus à dos de cheval, le temps est venu de consommer autre chose que des produits issus de l'exploitation animale. Grâce à cette évolution, les veaux ne seront plus séparés de leur mère dès la naissance, et les vaches arrêteront d'être des machines à faire naître des veaux pour produire encore et toujours plus de lait jusqu'à épuisement. Le lait de vache est extrêmement problématique du point de vue de la santé publique : cancérigène, il est aussi source de mauvais cholestérol", poursuit-elle.

"L'annonce du gouvernement est aussi une excellente nouvelle pour l'environnement : pour un litre de lait de vache, 628 litres d'eau sont nécessaires et 3,2 kg de CO2 sont émis, environ quatre fois plus que pour le lait d'avoine", a-t-elle conclu.