Ce rassemblement s’est déroulé alors même que des pourparlers avaient lieu à la résidence du président à Jérusalem

Environ 200 000 personnes ont manifesté jeudi soir à Jérusalem pour soutenir le projet de réforme judiciaire promue pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Les organisateurs ont qualifié le rassemblement de "marche du million", pour afficher le soutien populaire au gouvernement et à son projet de réforme.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a remercié "les centaines de milliers d'Israéliens qui sont venus à Jérusalem ce soir pour soutenir (le) gouvernement. Votre passion et votre patriotisme m'émeuvent profondément, a-t-il tweeté, photos à l'appui.

https://twitter.com/i/web/status/1651644125609967616 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1651639022077222912 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sur l'estrade, des dizaines de députés des partis de membres de la coalition étaient rassemblés devant un panneau géant sur lequel était écrit: "on ne nous volera pas les élections".

Le ministre de la Justice Yariv Levin, qui est à l'initiative de la réforme, s'est adressé à la foule affirmant que les électeurs qui les ont amené au pouvoir "ont voté en faveur de la réforme judiciaire". "Beaucoup reconnaissent la nécessité d'apporter une correction significative à la situation existante", a-t-il ajouté.

Le ministre des Finances Betzalel Smotrich (Sionisme religieux) a lui a affirmé que le gouvernement ne "renoncera pas". "Le peuple a voté pour une réforme judiciaire lors du vrai référendum il y a six mois. Le peuple l’aura. Nous n'abandonnerons pas", a-t-il ajouté. "Nous allons corriger ce qui doit l'être et nous vous promettons un Etat encore meilleur pour nous et pour les générations futures", a-t-il assuré.

https://twitter.com/i/web/status/1651639022077222912 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus de 1 000 bus ont été affrétés, sans compter les personnes qui sont venues avec leur véhicule personnel ou en transports en commun.

Ce rassemblement s’est déroulé alors même que des pourparlers ont lieu ces jours-ci à la résidence du président à Jérusalem, entre des représentants de la coalition et de l'opposition, pour parvenir à un compromis sur les questions visées par le projet de réforme.