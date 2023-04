Des milliers de personnes sont attendues

Pour la 17e semaine consécutive, des milliers de manifestants ont envahi samedi soir les rues de Tel-Aviv, Jérusalem et Haïfa mais aussi 150 autres points de rassemblement, contre la réforme judiciaire controversée, qui a été gelée jusqu'en juillet.

A Tel-Aviv, les milliers de manifestants sont rassemblés rue Kaplan, munis de drapeaux et de pancartes "contre la dictature" et en faveur de la démocratie qu'ils jugent menacée par le projet de réforme. Une vidéo de soutien aux protestations enregistrée par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a en outre été diffusée. "Chers Israéliens, nous, à 'l'internationale socialiste', nous nous sommes toujours battus pour la liberté, l'égalité, la justice et la démocratie. Néanmoins, comme beaucoup d'entre vous le savent, ce sont des valeurs que nous ne pouvons pas tenir pour acquises et que nous devons promouvoir et protéger. L'internationale socialiste est solidaire des Israéliens. Chers amis, vous nous trouverez toujours à vos côtés dans la lutte pour la démocratie", y déclare Pedro Sanchez.

Hanna Papiachvilli/i24NEWS Manifestation à Tel-Aviv, Israël

Jeudi, plus de 200 000 personnes s'étaient rassemblées en faveur de la réforme à Jérusalem.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis qu'il prendrait le temps qu'il faut pour trouver un compromis sur la réforme.