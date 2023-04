"Le peuple d'Israël s'est uni pour le jour du Souvenir et le jour de l'Indépendance, nous avons un pays qui est important pour nous tous"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ouvert la réunion ministérielle hebdomadaire dimanche matin en évoquant, entre autres, le début de la session d'été de la Knesset, dans le contexte de la poursuite des pourparlers entre la coalition et l'opposition sur la réforme judiciaire.

"Nous avons passé les jours du Souvenir et de l'Indépendance, jours saints pour nous tous. Nous avons vu au cours de ces jours et de ces cérémonies, le peuple d'Israël s'unir autour de choses qui lui sont sacrées, les symboles nationaux que nous partageons tous", a déclaré Netanyahou. "Nous avons un seul pays, et il est précieux et important pour tous les citoyens d'Israël. Nous avons également un débat fondamental concernant la réforme judiciaire, mais nous nous efforçons de résoudre ce débat par le dialogue. Avec la bonne volonté des deux parties, je suis convaincu que des accords peuvent être trouvés", a-t-il soutenu.

Les Israéliens sont de nouveau descendus dans les rues de Tel-Aviv pour protester contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement, avant l'ouverture, lundi, de la session parlementaire.

Olivier Fitoussi/Flash90

M. Netanyahou a également affirmé que le budget de l'Etat doit être approuvé par la Knesset. "Nous apporterons la stabilité économique, élargirons la concurrence et introduirons des chaînes de commercialisation internationales pour réduire les prix. Nous allons travailler très dur pour les citoyens d'Israël", a-t-il affirmé.

Enfin, le Premier ministre a évoqué l'Iran en assurant qu'il ne permettra pas à la République islamique "de nous enfermer dans un étau de terreur". "Nous travaillons sur cette question 24 heures sur 24, tout le temps, et nous continuerons à travailler à la fois offensivement et défensivement contre l'agression de l'Iran et ses métastases terroristes", a-t-il conclu.