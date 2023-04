Israël : la justice assouplit les règles pour l'adoption d'enfants non juifs

Selon la loi qui prévalait, ces enfants devaient être convertis en conformité avec la loi juive

La Haute Cour israélienne a mis fin dimanche à un différend judiciaire de longue date en décidant que les Israéliens ultraorthodoxes ne devraient pas avoir le monopole de l'adoption des enfants non juifs qui sont pris en charge par les services sociaux du pays.

L'affaire a été portée pour la première fois devant le tribunal en 2003 par un mouvement réformé qui s'opposait à ce que les enfants adoptés soient contraints de subir une conversion conforme à la loi juive (halakha) et d'être placés uniquement dans une famille ultraorthodoxe, comme le stipule la loi israélienne.

La nouvelle norme d'adoption sera au cas par cas "dans l'intérêt supérieur de l'enfant", a statué le tribunal ce dimanche, ce qui signifie que les familles non orthodoxes pourront adopter plus facilement des enfants non juifs. "L'intérêt supérieur de l'enfant comprend ses besoins concrets, son passé, ses caractéristiques et ses défis spécifiques", lit-on dans le jugement.

Cette longue bataille judiciaire fait partie de la lutte plus large des mouvements juifs libéraux et réformés et d'autres groupes pour libéraliser certains aspects de la vie en Israël qui relèvent de la compétence du grand rabbinat ultraorthodoxe, notamment la conversion et la certification casher.