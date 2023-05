Les parents actifs recevront jusqu'à 940 shekels par mois (235 euros) pour chaque jeune enfant

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche soir la première étape de son plan visant à offrir une "éducation" gratuite aux enfants de 0 à 3 ans. La gratuité des services de garde d'enfants était un engagement de la campagne électorale de la coalition.

Au cours de cette première phase, les parents actifs recevront jusqu'à 940 shekels par mois (235 euros) pour chaque jeune enfant, sous la forme d'un impôt négatif sur le revenu et de points de crédit d'impôt. "Nous lançons aujourd'hui la première phase du plan 'Garde d'enfants gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans', comme promis lors des élections", a déclaré Netanyahu. "Notre plan a trois objectifs principaux : réduire le coût de la vie, améliorer l'éducation et étendre le système pour offrir des garderies surveillées à toutes les familles actives en Israël."

Le Premier ministre a précisé que le revenu net atteindrait jusqu'à 970 shekels (242 euros) par enfant dans les trois années à venir, et que les enfants placés dans des garderies supervisées recevraient des subventions complètes. L'objectif est d'augmenter considérablement le nombre de garderies supervisées et de proposer une éducation gratuite de 0 à 6 ans, ce qui placerait Israël en tête des pays de l'OCDE.

https://twitter.com/i/web/status/1652235293347463173 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La crèche de 0 à 3 ans coûte environ 3500 shekels (1000 euros) par mois aux parents, et dans certaines villes les prix peuvent atteindre les 5000 shekels. La subvention mensuelle de 940 shekels sera octroyée via des points de crédit d'impôt aux ménages dont les parents travaillent. Le plan prévoit également une expansion de la formation et de la supervision des enfants, ainsi que l'extension du système de garderie supervisée de manière progressive.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich (Sionisme religieux) a remercié Netanyahu et le ministre de l'Éducation Yoav Kisch (Likoud) pour leur coopération, soulignant que le plan coûterait 3,1 milliards de shekels par an (775 millions d'euros). "Le gouvernement israélien continuera de lutter contre le coût de la vie et soutiendra l'économie et les citoyens d'Israël", a-t-il promis.