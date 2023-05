"Barbra Streisand est l'une des artistes les plus aimées et les plus admirées au monde"

La Fondation du prix Genesis, qui fête ses dix ans, a annoncé lundi que cette distinction serait remise cette année à la chanteuse et actrice Barbra Streisand. Délivrée sous les auspices du gouvernement israélien et de l'Agence juive, la récompense est assortie d'une dotation d'un million de dollars financée par la fondation de philanthropie Genesis.

Le prix, souvent désigné comme le "Nobel juif", distingue des personnalités publiques dont les réalisations et les contributions sont à même "d'inspirer les générations futures au sein du peuple juif".

La Fondation Genesis a justifié son choix en soulignant que Barbra Streisand était "l'une des artistes les plus aimées et les plus admirées au monde". "Depuis 60 ans, elle ravit le public du monde entier avec ses incroyables talents, mais en plus elle consacre son temps et ses ressources à de nombreuses causes importantes. Son sens des responsabilités et sa passion pour les valeurs de tikkoun olam (amélioration du monde) lui viennent de ses valeurs juives et de son identité juive, que Barbra a toujours mis en avant avec fierté", a indiqué la fondation.

En apprenant qu'elle avait été désignée pour recevoir le Prix Genesis, l'artiste de 81 ans a déclaré: "Je suis heureuse d'avoir le privilège de recevoir ce prix spécial à l'occasion des dix ans de la Fondation Genesis, et de coopérer avec celle-ci pour soutenir les organisations qui travaillent à améliorer la société et l'humanité. Je suis fière de mon héritage juif et les valeurs de "tikkoun olam" ont toujours été chères à mon cœur. J'espère encourager beaucoup d'autres personnes à s'engager afin de bâtir un monde meilleur." Le prix sera décerné à l'actrice oscarisée lors d'une cérémonie qui aura lieu à Los Angeles en octobre.

Emma McIntyre (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives) Barbra Streisand lors d'une marche des femmes à Los Angeles, en janvier 2017, au lendemain de l'intronisation de Donald Trump

L'épouse du président israélien, Michal Herzog, s'est empressée de féliciter l'artiste américaine : "Barbra Streisand ne fait pas seulement l'objet de mon admiration personnelle pour ses dons de chanteuse et actrice, mais aussi parce qu'elle est une pionnière dans l'industrie du divertissement et du cinéma et une source d'inspiration pour les femmes de par le monde. Elle est aussi une véritable amie d'Israël et un leader exemplaire dans la défense des droits de l'homme."

GALI TIBBON / AFP Barbra Streisand au Mur occidental à Jérusalem en 2013

Conformément à la tradition initiée par le premier lauréat du prix, le milliardaire américain et ancien maire de New York Michael Bloomberg, Barbra Streisand a demandé à la Fondation Genesis de faire don de sa dotation. Le prix d'un million de dollars sera ainsi reversé à des organisations à but non lucratif qui travaillent dans les domaines de l'aide humanitaire à l'Ukraine, la protection de l'environnement, la promotion de la santé des femmes et la lutte contre la désinformation dans les médias.

Parmi les autres personnalités distinguées par le Prix Genesis figurent l'actrice oscarisée Natalie Portman, l'ancien prisonnier de Sion et militant des droits de l'homme Natan Sharansky, le cinéaste Steven Spielberg ou le PDG de Pfizer Albert Bourla .