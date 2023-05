Le prix du lait augmente de 16 % à partir du 1er mai

Ce 1er mai est marqué par une nouvelle hausse de prix de certains produits alimentaires de base. Parmi eux le lait, qui augmente de 16 %. Comment expliquer ce nouveau bond des étiquettes ?

Invitée sur i24NEWS, Yaelle Ifrah, conseillère parlementaire spécialiste des questions économiques et de consommation, a affirmé qu'une telle hausse n'était pas justifiée, et s'expliquait uniquement par le retour en force du lobby agricole, dont l'appétit avait été bridé sous le précédent gouvernement.

Michael Giladi/Flash90 Produits laitiers en vente dans la chaîne de supermarchés Machsanei HaShuk, dans la ville de Katsrin, le 12 septembre 2022

"Le précédent ministre de l'Agriculture Oded Forer était issu du parti d'Avigdor Lieberman, Israel Beitenou, qui est l'un des rares partis à ne pas compter en son sein de représentant du syndicat des producteurs laitiers. Il avait donc les mains libres pour essayer de freiner les augmentations de prix", explique-t-elle, soulignant que le vent avait radicalement tourné avec l'entrée en poste du nouveau ministre, Avi Dichter.

"Par cette hausse de prix, le nouveau ministre se plie aux exigences des exploitants agricoles, en particulier les producteurs laitiers. Même si ces derniers font face à une hausse des prix du fourrage, de l'électricité et de l'eau qu'ils sont obligés de répercuter sur les prix qu'ils pratiquent, rien ne justifie une hausse des prix de 16 %", affirme Yaelle Ifrah.

La conseillère parlementaire rappelle par ailleurs qu'en Israël, le prix du lait est réglementé, ce qui signifie que c'est le gouvernement qui le fixe à sa guise, et qu'il ne dépend aucunement de l'offre ou de la demande. Une réalité qu'elle n'hésite pas à décrire comme "un cartel organisé" : "l'Etat fixe le prix auquel les laiteries achètent le lait aux exploitants agricoles et il fixe le prix auquel les consommateurs achètent le lait. Il n'y a donc aucune concurrence - la société laitière Tnuva est en situation de monopole - et les parts de marché sont déjà plus ou moins organisées à l'avance. Les consommateurs sont les uniques victimes de ce système", pointe-t-elle.

Yonatan Sindel/Flash90 Supermarché Osher Ad à Givat Shaul, Jérusalem, le 27 octobre 2021

Yaelle Ifrah prévient que d'autres hausses sont à prévoir dans les mois à venir sur le pain, les pâtes ou les conserves, conséquence de la gourmandise des producteurs mais aussi de la spéculation mondiale sur le marché des céréales, alors que le blé a retrouvé depuis des mois son niveau de prix d'avant la guerre en Ukraine.

Bien que l'inflation sur les produits alimentaires en Israël (7 % en moyenne) a été moindre qu'en Europe ou aux Etats-Unis, l'Etat hébreu reste un pays très cher car le prix du panier moyen y était déjà particulièrement élevé, avant même la pandémie ou la guerre en Ukraine. Lors d'un récent sondage, les Israéliens ont placé le coût de la vie en tête de leurs préoccupations, bien avant le plan de réforme judiciaire ou l'Iran.