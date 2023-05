53% des Israéliens tiennent le gouvernement responsable de la crise économique

92% des Israéliens laïcs pensent que la crise économique est une priorité

Les trois quarts de la société israélienne pensent que le gouvernement devrait d'abord s'occuper de la situation socio-économique en Israël et non de la réforme judiciaire controversée qui pousse les Israéliens à manifester depuis 17 semaines, selon l'indice socio-économique annuel de la Fondation Berl Katznelson.

L'indice, qui présente des données concernant les opinions des partisans et des opposants de la coalition gouvernementale sur un certain nombre de questions économiques et autres, indique que 75 % du public pense qu'il faut d'abord s'occuper du coût de la vie, contre 19 % qui pensent qu'il faut s'occuper de la réforme judiciaire.

En outre, ces données ont révélé l'insatisfaction de la base électorale du gouvernement, 61,5 % des personnes ayant voté pour les partis de la coalition estimant que le gouvernement devrait d'abord s'attaquer à la situation socio-économique avant de procéder à la réforme du système judiciaire.

Parmi les Israéliens laïcs, 92% pensent que la crise économique est une priorité contre seulement 42% chez les utlra-orthodoxes.

Selon l'enquête, la majorité des sondés, soit 53,7 %, estiment que le gouvernement actuel est responsable de l'affaiblissement du shekel, de la diminution des recettes fiscales, de la baisse des investissements dans le secteur de la haute technologie et de l'inflation.