"J’ai donné la directive aux services pénitentiaires d'avoir une tolérance zéro envers les grèves de la faim et les troubles dans les prisons de sécurité"

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et la cheffe des services pénitentiaires d’Israël, Kathy Perry, ont procédé mardi matin à une évaluation de la situation après le décès du terroriste gréviste de la faim, Khader Adnan en prison. Plusieurs responsables de la sécurité et des services pénitentiaires israéliens participaient à la réunion.

SAIF DAHLAH (AFP/Archives) Khader Adnan

A l'issue de cette évaluation, il a été décidé d'augmenter le niveau de sécurité dans les prisons, et de fermer les cellules des détenus, afin de prévenir toute émeute ou trouble au sein des établissements pénitentiaires. Itamar Ben Gvir a de surcroit ordonné aux services des prisons d'informer les terroristes détenus que, s’ils entamaient une grève de la faim ou des émeutes, ils seraient privés des conditions de détention qui leur sont octroyées actuellement.

Israeli Prison Service Spokesperson La cheffe des services pénitentiaires israéliens, Katy Perry et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir

"J’ai donné la directive aux services pénitentiaires de faire preuve d'une tolérance zéro envers les grèves de la faim et les troubles dans les prisons de sécurité", a dit le ministre de la Sécurité nationale. "Nous n'accepterons aucun trouble et si les terroristes détenus essaient d’user de violence, alors nous agirons de manière déterminée et supprimerons les conditions dont ils jouissent à l’heure actuelle", a-t-il ajouté.