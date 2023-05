Israël : les startups ont levé 450 millions de dollars en avril

L'année dernière, les startups israéliennes avaient levé 10,9 milliards de dollars au premier semestre

En avril 2023, les startups israéliennes ont levé près de 500 millions de dollars, rapporte le journal Globes. Le chiffre pourrait même être supérieur car certaines entreprises préfèrent rester discrètes et ne rendent pas publics les investissements qu'elles ont reçus.

En avril, des cycles de financement plus importants ont été menés par la société de cybersécurité Cybereason, qui a levé 100 millions de dollars, et la société d'intelligence artificielle Pinecone, qui a également levé 100 millions de dollars.

La société de cybersécurité Coro a levé 45 millions de dollars, la société de gestion de ferme numérique CropX a levé 30 millions de dollars et la société de cybersécurité Avalor a levé 25 millions de dollars.

Les investissements dans les entreprises technologiques privées israéliennes ont ralenti à seulement 1,7 milliard de dollars au premier trimestre 2023, selon le Start-Up Nation Policy Institute (SPNI).

AP Photo/Jenny Kane Illustration - une employée travaille sur un ordinateur

Les entreprises technologiques privées israéliennes ont levé 15 milliards de dollars en 2022, après avoir levé un record de 25,6 milliards de dollars en 2021, soit plus du double du chiffre de 10 milliards de dollars de 2020, qui était lui-même un record.

Cette semaine, MassChallenge IL, la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à l'innovation en Israël, a annoncé un programme d'accélérateur de startups à Jérusalem. L'événement a réuni les fondateurs des 49 startups qui ont tiré parti du vaste réseau de ressources internationales de MassChallenge pour transformer leurs idées en "entreprises prospères et évolutives".