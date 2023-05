Le groupe Kaleo annonce un premier concert en Israël

Le groupe a été disque de platine aux Etats-Unis et nominé aux Grammy Awards

KALEO a annoncé mardi sa prochaine venue en Israël. Le premier concert du groupe de blues rock islandais aura lieu le 22 juin à l'Amphi Park à Raanana, dans le cadre de sa tournée mondiale baptisée "10 ans de musique inoubliable".

Le groupe au succès mondial est connu pour ses performances live immersives et électrisantes. Disque de platine aux Etats-Unis et nominé aux Grammy Awards en 2017, il compte pas moins de millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 530 millions de vues sur YouTube pour son single "Way Down We Go".

Kaleo a été fondé en 2012 par son chanteur JJ Julius Son qui s'est entouré de ses amis d'enfance, le guitariste principal Robin Pollock, le batteur David Antonson et le bassiste Daniel Christianson.

Paul A. Hebert/Invision/AP, File

Le groupe s'est fait connaître sur la scène internationale grâce à son second album baptisé "A/B". Sorti en 2016, ses titres sont un mélange de blues grungy et de rock classique, associé à du blues folk.

Cet opus a engendré trois énormes succès qui ont conquis les stations de radio, les classements musicaux et les plateformes du monde entier, dont le single "No Good", qui a été nominé pour un Grammy dans la catégorie "Meilleure performance rock". KALEO a occupe une place de choix dans le palmarès des chansons alternatives du Billboard et a vendu d'innombrables albums de Londres à Moscou.