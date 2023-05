Daoud Shehab, un leader du mouvement du Jihad islamique a déclaré : "Ceci est une réponse préliminaire de la résistance palestinienne à l'assassinat de Sheikh Khader Adnan (le prisonnier gréviste de la faim). Nous sommes dans une bataille avec l'ennemi israélien et toutes les options sont ouvertes. La résistance est préparée et prête, et l'ennemi israélien ne devrait pas nous tester. Nous lui rappellerons que nous pouvons aussi bombarder Tel-Aviv et au-delà".